Pedri y Ferran Torres no viajarán a la Supercopa de España. Al menos, de primeras. Los dos jugadores del Barcelona siguen dando positivo por coronavirus en las últimas pruebas realizadas antes de viajar y, por tanto, no podrán formar parte de la expedición que se marchará este lunes a Arabia Saudí. Los dos jugadores eran dos de las piezas clave que esperaba poder tener a su disposición Xavi Hernández, pero finalmente se quedarán en Barcelona y no emprenderán el vuelo con el resto de la plantilla de cara al Clásico del miércoles que se disputará en Riad.

Sin embargo, los dos jugadores no están del todo descartados para el duelo de semifinales que mide a los azulgranas con los de Ancelotti. Este lunes se les realizarán nuevos test y, si alguno de los dos da negativo, podría incorporarse al equipo y estar a disposición de Xavi para el duelo ante el máximo rival.

El FC Barcelona saldrá de El Prat este lunes a mediodía, después de entrenar, con rumbo a la capital de Arabia Saudí, donde se disputa este año la Supercopa de España 2022. El miércoles a las 20:00 horas de España se disputará allí el primer Clásico bajo el nuevo formato del torneo, midiéndose el vigente campeón de Copa –los azulgranas– al subcampeón de la Liga –el Real Madrid–.

Xavi preveía tener para entonces disponibles a ambos futbolistas. Para ello era necesario que diesen negativo y pudieran reincorporarse a la disciplina del equipo, antes de emprender el rumbo a Riad. Sin embargo, según ha revelado Esport3, al mantenerse los positivos de ambos, el equipo deberá marcharse sin ellos y habrá que esperar a las nuevas pruebas para conocer si finalmente podrán estar en el Clásico.

No todo son malas noticias para el entrenador del Barça. Desde su llegada al banquillo ha visto como su equipo ha ido perdiendo potencial de manera progresiva a causa de las lesiones. Pero tras conocerse las bajas de Ronald Araújo y de Eric García y a la espera de conocer qué sucederá finalmente en los próximos días con Pedri y Ferran, la buena noticia para el técnico es la recuperación de Ansu Fati. El joven internacional español es una de las grandes esperanzas del conjunto blaugrana y al que se aferran para poder terminar de la mejor manera posible el curso.

Después de caer de nuevo lesionado en el mes de noviembre, Fati estará a disposición de Xavi contra el Real Madrid y será el principal arma del ataque catalán. El técnico esperaba poder formar un tridente de ataque en el que entrasen además Memphis y Ferran, mientras que Pedri formaría por detrás, en el centro del campo. A pesar de las ausencias, a priori, de los dos primeros, el precoz extremo barcelonista sí que estará en Riad para medirse a su máximo rival.