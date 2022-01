Xavi Hernández confirmó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Granada que Ansu Fati será baja en Los Cármenes pero que sí estará en la Supercopa de España. El técnico catalán aseguró que el canterano no entrará en la convocatoria para el duelo de la Liga Santander con el objetivo de que llegue en las mejor condición posible al duelo contra el Real Madrid.

«Está bien. No queremos correr ningún riesgo y, aunque valoramos la posibilidad de que jugara algunos minutos mañana, finalmente no lo hará. En principio, no entrará en la convocatoria. Es un gran profesional, pero preferimos reservarlo para la Supercopa», aseguró Xavi sobre Ansu Fati, que lleva varios días entrenando junto con el resto del grupo.

Ansu Fati no juega desde el pasado 6 de noviembre, en el que disputó 45 minutos y anotó un gol contra el Celta. Tras romperse en Balaídos, en el Barcelona prefirieron no correr riesgos y esperar hasta 2022 para el regreso del futbolista que en los ocho partidos que ha disputado esta temporada ha anotado cuatro goles y ha repartido una asistencia.