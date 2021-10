Pau Gasol compareció en la tarde del martes en el Liceo de Barcelona para anunciar su retirada como profesional. El mejor jugador de baloncesto de la historia de España se despide con 41 años y lo hizo con una comparecencia ejemplar en la que expresó sus sentimientos en esta nueva etapa de su carrera deportiva.

«Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, en el Liceo, un lugar muy especial para mí», comenzó un Gasol visiblemente emocionado que pasó a repasar el contexto del final de su carrera deportiva. Después de esta exposición, importante y que explica muchas cosas en este tramo, Pau pronunció una frase que no por esperada deja de impactar. «Hoy estoy aquí para comunicaros que me retiro del baloncesto profesional».

Gasol prosiguió explicando, ya de forma breve, el motivo de su retirada. «Es una decisión difícil después de tantísimos años, pero es una decisión meditada y hay que cambiar un poco de marcha y saber disfrutar. Una de las cosas que quería era acabar jugando y disfrutando, no con una lesión y con muletas», argumentó instantes antes de romper a llorar durante un instante.

Todo de lo que hablaba Pau se resume en su última etapa, en la que una lesión estuvo a punto de retirarle pero no pudo con él. «Firmamos con Portland con el deseo ambicioso de volver, de tirarnos de cabeza. Todo iba bien. A partir de ahí reevaluamos todo, hicimos una nueva terapia experimental y decidimos esperar, para volver a jugar y por mi salud y calidad de vida».

«Muchos de los doctores no las tenían todas consigo. No muchos creyeron que pudiera volver a jugar con 39/40 años pero soy una persona de retos y me apetecía luchar por lo improbable. También tenía la ilusión de jugar delante de mi niña y trabajamos por ello. Como siempre el trabajo de Joaquín, mi fisio, de Raúl López y su experiencia tras dos lesiones en la rodilla…», explicaba el mayor de los Gasol, que se retira con un palmarés envidiable y la vitola indiscutible de mejor baloncestista de la historia de España.

«Yo he llegado a un punto que estoy muy tranquilo de que si mi carrera había acabado, como parecía, estaba en paz. Pero a la vez con la ilusión de lograr algo excepcional. Cuando las cosas van bien se presenta la oporunidad de fichar por el Barça, algo que no estaba en mis planes. Y agradecerles la confianza, fueron unos meses muy especiales, contribuí al equipo entrando en marzo y jugando en abril el primer partido. He hecho muchas amistades y ha sido una de las etapas más importantes de mi carrera», añadió el ya ex jugador profesional de baloncesto.

Volver a jugar con España en los Juegos Olímpicos de Tokio fue muy especial para Pau y lo destacó en su comparecencia en el Liceo de Barcelona. «Poder jugar una vez más con La Familia, con la selección, fue algo muy especial y un gran éxito aunque no pudiéramos ganar la medalla. Ganar una Liga con el Barça, con el que empecé con 16 años y jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros fue algo muy especial».