El Metropolitano enciende esta tarde los focos por primera vez esta temporada para acoger su primer gran partido del año. Atlético y Villarreal pelean por el primer puesto de la Liga tras un arranque idéntico en el que demostraron que van a ser dos de los principales animadores del Campeonato, aunque tras la victoria del Betis en Son Moix necesitarán ganar hoy por más de un gol de diferencia. Las estadísticas son caprichosas en esta ocasión: los rojiblancos se enfrentan contra uno de los enemigos que más se le atragantan, pero en el duelo de entrenadores la disparidad es absoluta: Emery nunca ha podido con Simeone.

Ni en el Valencia, ni en el Sevilla ni en el Villarreal. El guipuzcoano se ha encontrado con el argentino en doce ocasiones y el palmarés es muy desequilibrado: cinco victorias para Simeone y siete empates, los dos últimos a dos la anterior temporada. Emery ya rozó su primer triunfo en agosto del año pasado cuando llegó al minuto 95 del partido del Metropolitano ganando 1-2, pero un gol surrealista en propia puerta de Mendi le aguó la fiesta. Hoy quiere tomarse la revancha.

No lo tendrá fácil porque se encuentra a un Atlético en la cresta de la ola tras firmar una pretemporada y un arranque de Liga perfectos. El equipo llega al partido con un rosario de victorias a la espalda que le convierte en favorito no sólo por lo resultados, sino por el gran momento de forma en el que se encuentran futbolistas decisivos como Morata, Joao o Witsel, que hoy debutará ante su nueva afición convertido ya en un imprescindible. Muy poco ha necesitado el belga para hacerse con el favor de una grada exigente, pero lo suficientemente sensible para darse cuenta de cuando está ante un gran futbolista.

Simeone planea un solo cambio con relación al equipo que goleó en Getafe, y no es un cambio cualquiera. Carrasco sustituirá en el carril izquierdo a Saúl y éste es un movimiento que obedece a dos razones: primero, dar más profundidad en ataque; el segundo, demostrarle al jugador que el entrenador está con él para persuadirle de que olvide los cantos de sirena que le han llegado en las últimas horas desde la Premier.

El Villarreal viene de jugar Conferencia League

Pita De Burgos Bengoetxea, con el que el Atlético sólo ha perdido un partido (en el Sánchez Pizjuán, la pasada temporada) de 19, mientras que al Villarreal no le va tan bien (cinco victorias, un empate y cinco derrotas). En el VAR estará el mayor de los hermanos Iglesias Villanueva, ya retirado. En el Metropolitano hay cierta obsesión con los árbitros, pero en Getafe no hubo motivo de queja. Veremos hoy.

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Reinildo, Carrasco, Llorente, Koke, Lemar, Joao y Morata.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Parejo, Lo Celso, Baena, Nicolas Jackson y Gerard Moreno.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Campo: Metropolitano (19.30 h.)