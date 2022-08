Real Mallorca

Castigado por la fortuna, por el árbitro y por los errores de Battaglia, el Mallorca sufrió su primera derrota del Campeonato tras un partido desquiciante en el que todo se le puso en contra. Battaglia cometió un penalti absurdo en el arranque, Muriqi devolvió las tablas con un golazo y otro máximo castigo del argentino, éste mucho más discutible, permitió al Betis salir de Son Moix con un resultado exagerado para lo que propuso. El colmo fue un travesaño de Kang y, en el rebote, una parada imposible a bocajarro de Rui Silva para evitar el empate. Demasiado castigo para un equipo al que no le sobra nada.

Regalarle un penalti en el arranque de partido a un equipo tan exquisito como el balón como es el Betis equivale a pegarte un tiro en el pie antes de salir a pelear. Battaglia ya cometió un error parecido en el pasado curso ante este mismo rival, pero en el Benito Villamarín, y hoy ha reincidido en su pecado. A los ocho minutos, sin venir a cuento, soltó un manotazo en el área tan innecesario como indiscutible. González Fuertes lo vio en el campo pero prefirió esperar a que se lo confirmara Jaime Latre. Una revisión final en el monitor fue suficiente para permitir a Borja Iglesias acomodar el esférico en el círculo de cal y, desde ahí, batir sin remisión a Rajkovic.

El 0-1 obligó al Mallorca a dar un paso al frente que no tenía planeado y permitió al Betis estirar las posesiones todo lo que quiso. Fekir se hizo suyo el balón y nadie consiguió arrebatárselo, aunque de cara a las dos porterías todo se quedó en un quiero y no puedo. No hubo disparos, no hubo llegadas y el único peligro se circunscribió a un cabezazo fuera de Carvalho tras un saque de esquina rematado por el portugués en solitario ante la incomparecencia de la defensa mallorquina.

Con el Betis cómodo y tranquilo, el equipo de Aguirre volvió a desparramar sobre el césped todas sus limitaciones en ataque, que son abundantes. Ni un solo balón en condiciones para Muriqi, ni un solo remate con acierto y apenas un par de escarceos por la banda derecha, con Kang abusando del regate en zonas intrascendentes y con Maffeo, él sí, dando más profundidad, pero con poco acierto en los centros laterales. El resultado fue que Rui Silva se quedó sin trabajo y el partido se marchó al descanso con un 0-1 amenazador.

Demasiado acomodado con el marcador, el Betis pensó que todo el trabajo estaba hecho y ese fue un error que pagó muy caro. El Mallorca volvió con otro ritmo tras el descanso, sobre todo porque Kang dio el paso al frente que le reclamaba Aguirre, y no tardó en sacar recompensa de su cambio de actitud. A los 56 minutos un pase largo de Raíllo lo tocó Jaume Costa hacia Kang y el centro del coreano, perfecto, lo cabeceó a bocajarro en el segundo palo Muriqi para marcar su primer gol de la temporada y devolver el empate al partido.

Son Moix soñó por primera vez con la remontada, pero el despertar se convirtió en una pesadilla. A los 72 minutos Battaglia flotó ante Fekir y le dejó al argelino un control de balón que convirtió en oro provocando el derribo del argentino en el área. González Fuertes se tragó el anzuelo y se volvió a ir a los once metros, desde donde Borja Iglesias volvió a ser infalible.

Muriqi pudo volver a empatar de inmediato, pero Rui Silva detuvo su disparo con la cara. Luego volvería a ser decisivo en un remate a bocajarro de Jaume Costa a los 85 minutos, tras un saque de falta de Kang que escupió el travesaño. Más injusto no pudo ser el triunfo del Betis, pero esto es así y hay que asumirlo en un juego en el que la fortuna y los errores son tan importantes como el talento.

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (2), Valjent (1), Raíllo (1), Copete (1), Jaume Costa (2), Battaglia (0), Grenier (0), Dani Rodríguez (1), Kang In Lee (2) y Muriqi (2). Antonio Sánchez (1) por Grenier (63′), Baba (1) por Battaglia (79′), Abdón (1) por Dani Rodríguez (79′), Lago Júnior (s.c.) por Copete (85′)

Betis: Rui Silva (2), Ruibal (1), Pezzella (2), Edgar (1), Álex Moreno (1), Carvalho (1), Guido Rodríguez (1), Rodri (1), Fekir (2), Juanmi (1) y Borja Iglesias (1). Rober (1) por Rodri (64′)

Árbitro: González Fuertes (0). TA Grenier, Dani Rodríguez, Valjent, Raíllo, Battaglia, Maffeo, Jaume Costa, Carvalho, Juanmi, Fekir, Pezzella, Rui Silva, Loren

Goles: 0-1. Min.8: Borja Iglesias de penalti; 1-1. Min.56: Muriqi; 1-2. Min.72: Borja Iglesias de penalti.

Estadio: Son Moix, 15.579 espectadores.