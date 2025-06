La pantomima de Laporta en el Camp Nou: puso el césped sólo para levantar la moral de los aficionados

La colocación del césped en el Camp Nou hace dos meses… fue una pantomima. La necesidad de Joan Laporta y su Junta Directiva por hacer ver que los avances en el estadio del FC Barcelona iban bien les llevó a colocar un césped que será quitado en las próximas fechas. La hierba que se puso en el mes de abril era únicamente para hacer ver a los aficionados culés que todo iba bien, además de una prueba.

El pasado 23 de abril, el Barça sorprendió con un vídeo en el que mostraba la colocación del césped en el Camp Nou. Ya por entonces sorprendió que se pusiera la hierba, toda vez que todavía queda mucho por hacer en el estadio. Como ya se escribió en OKDIARIO, poner el césped a estas alturas, cuando todavía queda mucha obra por construir, no tenía ningún sentido, ya que no se va a jugar allí ni tampoco a entrenar.

Y ahora se sabe el motivo por el que el Barcelona puso el césped en abril: levantar la moral de los aficionados. Ese mismo césped será retirado en las próximas semanas, aunque la empresa que lleva este asunto sí pidió que antes de poner el definitivo, sí se colocara uno para hacer una prueba. Pero el motivo principal fue el de dar esperanza a los culés, hacerles ver que todo iba bien.

El césped suele ser lo último que se coloca cuando un campo se reforma, pero el Barcelona quiso animar a sus socios y aficionados con un movimiento que en la práctica no tenía mucho sentido hace dos meses. Las imágenes difundidas entonces por el Barça eran más de cara a la galería, de dar esperanzas a sus aficionados tras los numerosos retrasos que ha tenido desde que comenzaron estas obras.

Así, y tal y como adelanta el Diario AS, ahora se sabe que el césped que se puso en abril y se anunció a bombo y platillo no será el que esté en el Camp Nou una vez regrese la competición. Cuando el Barcelona vuelva a su estadio, será con otro césped, que se colocará en el mes de agosto. Cabe recordar que no se espera que los culés jueguen partidos oficiales en el Camp Nou hasta septiembre, ya que han pedido a la Liga que las tres primeras jornadas (que son en agosto) las jueguen fuera y después hay un fin de semana de parón por selecciones. La duda es si el Trofeo Joan Gamper, fechado siempre para la primera quincena de agosto, se podrá jugar en el Camp Nou.