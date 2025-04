El Barcelona presume de césped en el Camp Nou cuando le falta todavía medio estadio por construir

El Barcelona presume de colocar el césped en el Camp Nou cuando todavía queda medio estadio por construir. En un nuevo paso de las obras, el club azulgrana ha difundido unas imágenes en las que colocan parte del césped del estadio culé, pero a la vez se ve un campo en el que todavía queda mucho por construir.

La plantación del césped del Camp Nou estaba prevista para finales de abril y el Barcelona, en este caso, sí ha cumplido los plazos. Pero el problema para los culés es que las fechas de la obra general del estadio van con mucho retraso, tanto que ahora colocan la hierba cuando la idea original era volver al Camp Nou… ¡en noviembre de 2024!

La plantación del césped en el estadio azulgrana es un paso importante para que el Barcelona vuelva allí a jugar -lo hará con un aforo inicial del 60%-, pero la realidad es que al Camp Nou todavía le queda mucho para ser acabado. Las imágenes difundidas por el Barça son más de cara a la galería, de dar esperanzas a sus aficionados tras los numerosos retrasos que ha tenido desde que comenzaron estas obras.

Poner el césped a estas alturas, cuando todavía queda mucha obra por construir, no tiene ningún sentido, toda vez que no se va a jugar allí ni tampoco a entrenar. El césped suele ser lo último que se coloca cuando un campo se reforma, pero el Barcelona ahora anima a sus socios y aficionados con un movimiento que en la práctica no tiene mucho sentido.

Ese es el avance de unas obras que, si nos atenemos a los primeros plazos, tendrían que estar ya acabadas. Después de que Joan Laporta engañara a sus socios con los plazos de regreso, explicándoles que sería en noviembre de 2024, después mareó otra vez con más fechas: finales de año 2024, febrero de 2025… y ahora ya va para el inicio de la próxima temporada 2025/26.

Lo que sí está claro es que las obras del Camp Nou van avanzando, pero no están listas para que el Barcelona juegue allí y mucho menos para colocar un césped que a efectos prácticos no vale para nada.