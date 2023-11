Matt Petgrave jugador de hockey de los Sheffield Steelers, ha sido detenido como sospechoso de homicidio involuntario por la muerte del jugador de hockey Adam Johnson, de los Nottingham Panthers, que murió tras sufrir un corte en el cuello durante un partido. Petgrave levantó su pierna y la patada provocó con la cuchilla de su patín el corte mortal en el cuello de Johnson.

Según las agencias que han publicado la información, el detenido se mantendrá «bajo custodia policial» a la espera de que se resuelvan las investigaciones que hay en curso. La policía de South Yorkshire anunció este martes la detención. El detective Becs Horsfall, a cargo de la investigación, aseguró que han realizado «largas pesquisas» estos días para dar forma a los «eventos que condujeron a la muerte de Adam en estas circunstancias sin precedentes».

«Hemos hablado con expertos altamente especializados en este campo, para asistirnos en nuestra investigación y seguimos trabajando con el departamento de salud y seguridad del ayuntamiento de Sheffield. La muerte de Adam ha dejado en shock a mucha gente, desde residentes locales en Sheffield a aficionados al hockey de todo el mundo», dijo el agente.

