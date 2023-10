Indignación por la patada que degolló y mató a un jugador de hockey: «Fue un homicidio»

El mundo del hockey sigue de luto por la trágica muerte de Adam Johnson, jugador profesional que murió a los 29 años de edad después de sufrir un corte en el cuello con un patín durante el segundo tiempo de un partido en Reino Unido. Conmoción, dolor e indignación por parte de algunos expertos que consideran que la patada no fue accidente, llegando a considerarlo como «un homicidio».

Jesse Waters, presentador de Fox, calificó la patada en el cuello con el patín de Matt Petgrave a Adam Johnson como «un homicidio», una visión de la jugada que otros no comparten. Waters describió a Petgrave, el rival que golpeó al fallecido, como el más penalizado de la Elite Ice Hockey League, un jugador «sucio» y sostuvo que parecía un «asesinato».

Fox host Jesse Waters went as far to suggest the kick was a “homicide.🤦🇺🇸 pic.twitter.com/dyU7Szvjqm

Developing: Former NHL player Sean Avery suggests the kick from Matt Petgrave that struck & killed Adam Johnson was intentional.

El deportista de los Nottingham Panthers fue trasladado rápidamente al hospital después de ser víctima de un trágico accidente sobre el hielo del Utilita Arena de Sheffield en el encuentro contra los Sheffield Steelers de la Copa Challenge.

El equipo en el que jugaba emitió un duro comunicado en el que informaba de su fallecimiento tras un «extraño accidente», mientras que la EIHL (Elite Ice Hockey League) confirmó que los partidos de este domingo en todo el Reino Unido se aplazaron «tras esta noticia profundamente dramática».

«Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson ha fallecido trágicamente tras un extraño accidente en el partido de Sheffield anoche. Los Panthers quieren enviar sus pensamientos y condolencias a la familia de Adam, a su pareja y a todos sus amigos en estos momentos tan difíciles. Todos en el club, incluidos los jugadores, el personal, la dirección y los propietarios, están desconsolados por la noticia del fallecimiento de Adam. Nuestros pensamientos también están con los aficionados y el personal de ambos clubes, especialmente los que asistieron o siguieron el partido, que estarán devastados tras las noticias de hoy.

Los Panthers quieren dar las gracias a todos los que se apresuraron a apoyar a Adam anoche en las circunstancias más difíciles. Adam, nuestro número 47, no sólo era un excelente jugador de hockey sobre hielo, sino también un gran compañero de equipo y una persona increíble con toda la vida por delante. El Club le echará mucho de menos y nunca le olvidará. Pedimos que se respete la intimidad de la familia y los amigos de Adam, así como de todos los miembros del club, en estos momentos difíciles en los que todos tratamos de superar nuestro dolor. Descanse en paz Adam».

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

