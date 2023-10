Muere un jugador de hockey en Reino Unido tras sufrir un corte en el cuello con un patín

Un jugador de hockey estadounidense, Adam Johnson, muere a los 29 años de edad después de sufrir un corte en el cuello con un patín durante el segundo tiempo de un partido en Reino Unido. El deportista de los Nottingham Panthers fue trasladado rápidamente al hospital después de ser víctima de un trágico accidente sobre el hielo del Utilita Arena de Sheffield en el encuentro contra los Sheffield Steelers de la Copa Challenge.

El equipo en el que jugaba emitió un duro comunicado en el que informaba de su fallecimiento, mientras que la EIHL (Elite Ice Hockey League) confirmó que los partidos de este domingo en todo el Reino Unido se aplazaron «tras esta noticia profundamente dramática».

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023