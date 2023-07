Muere con 33 años una estrella británica de hockey sobre hielo

Luto en Gran Bretaña y en el mundo del hockey sobre hielo tras conocerse la muete dl jugador británico Mike Hammond, fallecido trágicamente en un accidente automovilístico en Canadá a los 33 años. Hammond, canadiense de nacimiento pero que representó a Gran Bretaña por su doble nacionalidad, estaba visitando su tierra natal con amigos antes del trágico suceso, según detalla el diario Daily Mail.

El que fuera representante británico en los Campeonatos Mundiales de la IIHF 2019 y 2012 comenzó su carrera en 2015 y jugó para nueve equipos de hockey sobre hielo antes de unirse a los Nottingham Panthers en agosto de 2022. Fue este equipo el que confirmó que había fallecido la noche del miércoles.

💙 Great Britain ice hockey and IHUK are devastated that forward Mike Hammond has passed away. Hammond died last night in a car accident in Canada. Our thoughts are with his family, friends and all team-mates. RIP Hammy – we will never forget you.

«Los Nottingham Panthers están devastados al informar que Mike Hammond, que jugó para el club la temporada pasada, falleció en un accidente automovilístico. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros de equipo. Descansa en paz Hammy, nunca serás olvidado», lamentaron desde sus canales oficiales.

«El hockey sobre hielo de Gran Bretaña y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo del Reino Unido están devastados por el fallecimiento del delantero Mike Hammond. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos sus compañeros de equipo. Descansa en paz, Hammy, nunca te olvidaremos,» publicó también el el equipo británico de hockey sobre hielo tras conocerse la trágica pérdida.

🖤 The Nottingham Panthers are devastated to report that Mike Hammond, who played for the club last season, has passed away in a car crash. Our thoughts go out to his family, friends and team-mates. Rest in peace Hammy – you will never be forgotten.

👉 https://t.co/NXXQiJeMFY pic.twitter.com/vpWsD6bIal

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) July 20, 2023