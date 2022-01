Rafa Nadal ya ha dado el primer mordisco del año. El tenista español, de 35 años, conquistó el ATP 250 de Melbourne al imponerse en la final al estadounidense Maxime Cressy, de 24 años, en dos sets (7-6 y 6-3). Se trata del título 89º en el carrera del de Manacor, que le acerca al podio de los tenistas con más trofeos en la Era Open y lo convierte en el único tenista de la historia que ha conquistado al menos un título en 19 temporadas consecutivas.

Rafa Nadal está de vuelta y lo ha hecho como mejor sabe: con victoria. El pupilo de Carlos Moyá se proclamó campeón del ATP 250 de Melbourne en un torneo que suponía su regreso oficial al circuito tras cinco meses fuera y que disputaba apenas unos días después de superar el coronavirus. El balear, de 25 años, viajó a las Antípodas para regresar a la senda del éxito y preparar el primer Open de Australia. Prueba de la que sale con nota, con otro título entre las manos al que dar su habitual bocado y ya van 89.

Nadal se acerca al podio de los jugadores con más trofeos en la Era Open, sólo superado por Connors (109), Federer (103) y Lendl (94), con tres más que Novak Djokovic. Además, la victoria en Melbourne supone un nuevo hito en la historia del tenis: desde hoy, Nadal es el único tenista que puede presumir de haber conquistado al menos un título en 19 temporadas consecutivas. Desde su primer título en Sopot en 2004, Nadal no ha dejado de ganar al menos un trofeo año a año hasta este 2022, camino de los 36 años.

Defeating 🇺🇸 Maxime Cressy at Melbourne Summer Set 1 🇪🇸 Rafael Nadal collects his 19th season in a row with at least 1 @atptour title. Open Era record for him ‼️ pic.twitter.com/Q1Uj4j6n4a

