Oficial: La Fórmula 1 revoluciona el Gran Premio de Azerbaiyán con un formato inédito

La Fórmula 1 ha aprobado oficialmente el nuevo y revolucionario formato de fin de semana que se estrenará a partir del viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán. El objetivo era aumentar las emociones de las distintas sesiones del fin de semana y lo ha acometido dejando una única sesión de entrenamientos libres, en lugar de las tres que se corrían hasta hace poco. A cambio, el sábado será un pequeño gran premio dentro del fin de semana con su propia sesión de clasificación y posterior carrera al sprint.

Por partes. La acción comenzará el viernes con la única sesión de entrenamientos libres. Tras una sola hora de probaturas, las diez escuderías deberán hacer frente a la sesión de clasificación que decidirá la parrilla de salida para la carrera del domingo. Es decir, esta sesión se adelanta del sábado al viernes, pero sin sufrir variaciones en su formato habitual con Q1, Q2 y Q3.

Ya el sábado, el día arrancará con la principal novedad del fin de semana, la sesión que la Fórmula 1 ha bautizado como ‘Sprint shootout’. Se trata de una sesión de clasificación que decidirá la parrilla de salida para la carrera al sprint de 100 kilómetros que se disputará ese mismo día y que volverá a repartir puntos para los ocho primeros clasificados: ocho para el ganador, siete para el segundo, seis para el tercero, etcétera.

El formato del ‘Sprint shootout’ será vertiginoso, apenas media hora de margen para empalmar la Q1 (12 minutos) con la Q2 (10 minutos) y la Q3 (8 minutos). Además, la dureza de los neumáticos será igual para todos los coches por obligación: compuestos medios en Q1 y Q2, y blandos en Q3.

