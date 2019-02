Los números lo dicen: Casillas es el mejor portero de Europa

Sus números esta temporada avalan su gran estado de forma y le colocan como el portero menos batido del curso con una media de 0,52 goles por partidos en la competición doméstica

Iker Casillas sigue dando guerra a sus 37 años –que serán 38 a mediados de mayo–. El guardameta español está completando una gran temporada en su cuarto curso en el Oporto y está teniendo la confianza de su entrenador, el luso Sergio Conceiçao. De hecho, hasta el momento, ha sido titular en los 23 partidos de la Primeira Liga que han disputado los dragones y que les tienen de momento líderes de la competición con 18 triunfos, tres empates y dos derrotas. Su papel está siendo determinante y es, en estos momentos, el guardameta más seguro de toda Europa.

Así es. No pasan los años por Iker Casillas. El madrileño está dando que hablar esta temporada con actuaciones memorables que han salvado a su equipo de más de un disgusto hasta ahora. En los 23 partidos ligueros, todos como titular, el meta solo ha encajado 12 goles, en una media de 0,52 tantos por cada encuentro disputado. El español, al que se le ha vuelto a ligar incluso con La Roja, está a la cabeza de la seguridad en los arcos del viejo continente.

A Casillas solo le tose esta temporada Alisson Becker, el portero por el que el Liverpool pagó este verano 73 millones de euros. El red ha disputado hasta el momento 27 partidos y ha encajado 15 goles para una media de 0,55 goles por duelo disputado. A éste le siguen otros metas más que destacados como Wojciech Szczesny (Juventus) con una media de 0,61 goles por partidos o Jan Oblak (Atlético de Madrid) con 0,68. Más lejos se encuentra el húngaro Peter Gulacsi (Leipzig), una de las revelaciones de la Bundesliga, con 0,86 tantos por partido.

Sonroja a los porteros de La Roja

La actuación esta temporada de Iker Casillas sobresale más aún a tenor de las actuaciones del resto de metas españoles, asiduos con la selección española. Los 35 goles en 27 partidos que ha encajado David de Gea con el Manchester United no son comparables a la media del jugador del Oporto. La media del arquero de los Red Devils es de 1,27 por partido. Algo mejor son los registros de Kepa Arrizabalaga, en tela de juicio en los últimos días por su lío con Sarri en la Corabao Cup, con 29 goles en 26 duelos para una media de 1,11. Pau López (Betis) ha encajado 28 en 23 partidos (1,21) y Pepe Reina, el otro internacional, no está teniendo minutos en Milán.

Esto no hace más que acrecentar la figura de Iker Casillas, con una buena ristra de éxitos a su espalda y que no desvanece con el paso de los años. De hecho, esta temporada está sosteniendo también a su equipo en la Champions League. Sus paradas, una in extremis con el rostro, deja vivo para el partido de vuelta en Do Dragao ante la Roma, tras el 2-1 de la ida.