El Atlético ha cambiado hoy la historia. Numancia nunca fue conquistada. Publio Cornelio Escipión Emiliano tuvo que retirar el asedio porque ni uno solo de sus soldados fue capaz de derrumbar a un esloveno al servicio de la resistencia íbera y porque la flecha decisiva la clavó en el corazón del ejército romano un gigantesco vikingo que apareció del frío para imponer su fortaleza. Jan Oblak atrajo los balones hacia su cuerpo como la miel atrae a los osos y Alexander Sorloth acabó él solo con toda una legión del menor de los Africanos. Ésta es una noche histórica para la aldea rojiblanca. La noche en la que un milagro se hizo realidad.

No hay una sola razón objetiva desde la que razonar la victoria del Atlético de Madrid en Montjuic. El Barça le superó en todos y cada uno de los aspectos en los que se supone que se define un partido de fútbol profesional salvo en la materialización de sus oportunidades. Una vez tras otra surgió desde las profundidades de su portería la figura majestuosa de Jan Oblak y una vez tras otra dejó en silencio una grada enardecida que se pasó 96 minutos suspirando por un gol que vio venir continuamente. Y, sí, ese gol llegó, pero no en la portería en la que lo hubieran deseado porque, con el enemigo herido, Sorloth no tuvo piedad ni quiso hacer prisioneros.

Como la de Numancia, la historia del Atlético ha sido una historia de resistencia. La demostración de hasta dónde se puede llegar en la lucha por un objetivo, un master en resiliencia que le deja como premio un liderato que le va a acompañar por lo menos para despedir 2024 y estrenar 2025. En el imaginario de los milagros hoy se ha escrito un episodio que tardará en olvidarse.

En el año 134 A.C. el Senado romano envió a una leyenda militar a acabar con la resistencia de Numancia. Escipión Emiliano venía de reducir a escombrosa la hegemónica Cartago en la tercera y definitiva de las guerras púnicas. Sin embargo el cónsul regresará esta vez sin estandartes ni esclavos porque estos numantinos han acabado con él. Los manda un caudillo al que la providencia le debía una en el campo de batalla. Diego Pablo Simeone ha conseguido por fin romper el maleficio. Desde hoy jugar en el campo del Barça ha dejado de ser una pesadilla.