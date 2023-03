Nuevo palo para el Barça: el juez anula la inscripción de Gavi

Nuevo varapalo judicial para el Barcelona. Gavi deberá a jugar de nuevo con ficha del filial, con el dorsal 30 como venía haciéndolo a principios de temporada y no con el dorsal 6 que llevaba portando desde que fuera inscrito como jugador del primer equipo el pasado 31 de enero. Así lo ha decidido el juez tras una primera resolución del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona a raíz de las medidas cautelares de urgencia que presentó el club.

El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona se ha manifestado en torno a este asunto por un defecto de forma en la que muestra que los servicios jurídicos del club presentaron la demanda fuera de plazo. La tardanza fue concretamente de un día. Estas demandas tienen un «día de gracia», pero el Barcelona llegó aun así tarde a aquel día de excepcionalidad. A pesar de ello, el club azulgrana podrá recurrir de nuevo la decisión del juez.

Según informa Mundo Deportivo, esto, a efectos prácticos no cambia nada para Gavi, ya que podrá seguir jugando a las órdenes de Xavi Hernández. Pero el principal problema al que se enfrenta ahora el Barcelona es cuando tenga que justificar el salario del jugador al final de temporada, ya que desde su renovación cobra una ficha en torno a los ocho millones de euros anuales y no un salario del filial.

¿Qué ocurrió?

Y es que en primera instancia, la Liga no permitía la inscripción del joven futbolista del Barcelona y así lo explicaba Javier Tebas a finales de enero: «El tema de no inscribir a Gavi viene como consecuencia de que tendría efecto en la temporada que viene. Se puede denegar una inscripción porque, para el año que viene, el déficit previsto del Barça son más de 200 millones de euros a fecha de hoy. No parece oportuno aceptar esa inscripción».

Por aquella fecha (antes del cierre del mercado invernal) el Barcelona se amparaba en que «la no inscripción del jugador antes del cierre de la ventana implicaría la libertad de este, y por tanto un perjuicio muy grave e irreparable para el Barça». Finalmente, la Liga acató el fallo provisional del juzgado número 10 de lo mercantil de Barcelona después de la reclamación que presentó el club azulgrana.