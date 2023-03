Lewandowski llega seco al Clásico

Robert Lewandowski llega al Clásico en uno de los peores momentos de la temporada. No por su juego, sino por los registros goleadores. Porque el polaco no es sólo gol. De hecho es mucho más que eso. El ex del Bayern de Múnich es un jugador total, que juega y hace jugar a sus compañeros y que, como dijo Xavi en rueda de prensa previa al choque ante el Athletic, «ha cambiado la mentalidad del equipo».

Pero por lo que se evalúa a un delantero es por los goles. Y Lewandowski está inmerso en una ligera sequía anotadora tras el Mundial de Qatar. Son siete los goles que ha anotado en estos dos meses y medio de 2023 en todas las competiciones, los mismos que anotó sólo en el mes de septiembre. Aunque lo realmente llamativo es el pobre registro goleador en la Liga, donde ha podido ver puerta en dos ocasiones en este 2023. Pese a ello, sigue siendo el ‘Pichichi’ de la competición con 15 goles.

El que, a priori, iba a ser su inmediato perseguidor en la lucha por ser el máximo goleador de este año, Karim Benzema, está viviendo también un momento difícil por haber encadenado varias lesiones continuadas en lo que va de temporada, lo que le ha impedido dar la continuidad que sí tuvo la pasada campaña.

A pesar de ello, Xavi Hernández no dudó ni un segundo en la importancia de su delantero. Es el referente del equipo y el que ha cambiado ciertos aspectos de sus compañeros: «Es un ejemplo de implicación y compromiso. Para nosotros es diferencial. Ha cambiado la mentalidad del equipo y nos ha ido muy bien que venga». Por otro lado, se deshizo en elogios con el polaco llegando a compararle con otros ídolos del barcelonismo: «Es un tipo que lo compararía con gente como Ronaldinho, Messi. Él solito, a lo mejor no se da cuenta, pero ha cambiado un poco la mentalidad del equipo. Es el líder natural».

Clásico decisivo

El Clásico de este fin de semana que se disputará en el Camp Nou tendrá una importancia vital para el devenir de la Liga. Una victoria de los azulgranas pondría punto y final al campeonato alejándose del Real Madrid a 12 puntos. En cambio, si los de Carlo Ancelotti logran llevarse los tres puntos, la distancia se reduciría a seis y con todo por decidir a falta de 36 en juego.

Por ello, Xavi y el Barcelona necesitarán la mejor versión de su delantero referencia. El polaco se ha enfrentado al Real Madrid en 10 ocasiones en su carrera deportiva, casi todas ellas en la Champions League, habiéndole anotado un total de siete goles.