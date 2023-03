Xavi: «Me sorprende tanta hostilidad, juzgar antes de tiempo no es bueno»

Xavi Hernández reconoció su sorpresa por el ambiente hostil con el que la afición del Athletic de Bilbao recibió al Barcelona a consecuencia del caso Negreira. Además, reconoció que a él también le sorprendió el gol anulado a Iñaki Williams que habría impedido la victoria de su equipo en San Mamés. Estas fueron sus palabras tras ganar por 0-1:

Protesta con billetes falsos

«Respeto al público de San Mamés, aquí siempre me han tratado muy bien. Me ha sorprendido este ambiente de tanta hostilidad, es algo que me entristece. Creo que juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad».

La polémica con Muniain

«No he visto las manos en ningún momento. Pensaba que miraban un fuera de juego y pensaba que no era fuera de juego. Luego he visto en el monitor que sí, que son manos».

Sufrimiento hasta el final

«Hemos tenido dos o tres ocasiones claras para hacer el segundo. Son ocasiones con las que tienes que sentenciar el partido, pero también es importante la solvencia defensiva. Cuando nos adelantamos en el marcador debemos tener más calma, más dominio y más control del partido».

Balde

«Tiene 19 años y ya marca diferencias en ataque y defensa. Su personalidad es espectacular. Es la sorpresa de la temporada. Nos está dando un nivel altísimo. Por condiciones puede ser lo que él quiera».

De Jong

«Frenkie ya lleva muchos meses a un nivel extraordinario y tiene toda nuestra confianza. Nos da muchísimo, conduce, pierde pocos balones, romper líneas de presión… Es uno de los mejores centrocampistas del mundo y está a un nivel espectacular».