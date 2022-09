El nuevo Barça sufre Lewandependencia

El nuevo Barça de Xavi Hernández parece estar funcionando a las mil maravillas en este inicio de temporada. Sus números les avalan pese a que ya hayan consumado un par de tropiezos en forma de empate en Liga y de derrota en Champions League. El rendimiento de Robert Lewandowski está incluso por encima del esperado en Can Barça, tanto en el juego como de cara a puerta, con 11 goles y dos asistencias en ocho partidos, aunque el equipo palideció cuando no vio puerta: ¿Existe Lewandependencia?

Lewandowski ha aparecido en todos los partidos en los que las cosas han ido de cara para el Barça. Fue en el debut liguero ante el Rayo Vallecano donde la máquina aún no estaba engrasada. En el estreno los culés empataron a cero ante los franjirrojos, en lo que supuso el primer tropiezo de la temporada. El polaco jugó los 90 minutos, dispuso de ocasiones de gol pero no estuvo acertado de cara a puerta, por lo que no logró transformar ninguna de sus oportunidades, dejando al equipo abocado al 0-0. Sin sus goles, no hay victorias.

Desde ese partido hasta el partido en Múnich, Lewandowski marcó en todos los partidos. Real Sociedad, Valladolid, Sevilla, Viktoria Plzen y Cádiz, en ese orden, fueron las víctimas del polaco. Marcó dobletes ante los vascos y ante los vallisoletanos, hizo hat-trick en Champions y marcó un tanto ante Sevilla y Cádiz –en éste último, doblete de asistencias–. Todos acabaron con victoria para el Barça y los tres puntos en la tabla blaugrana, 12 en Liga y tres en Europa.

Fue ante el Bayern, en un partido muy especial para Lewandowski, donde la puntería le falló al polaco. El Barça tuvo un gran dominio del partido en el primer tiempo pero las ocasiones no fueron consumadas en gol. Ya en la segunda parte los alemanes despertaron y supieron morder con las opciones que tuvieron para el 2-0 final y la primera derrota del Barça esta temporada. Se quedaban sin puntuar por primera vez y se cumplía una dinámica, sin goles del polaco, los culés no ganan.

En este último encuentro, el previo antes del parón de selecciones, el Barça venció por 3-0 al Elche. Lewandowski se desquitó de la mala noche en Europa ante su ex equipo con un doblete ante los ilicitanos y recuperar de nuevo la senda del triunfo. El Barça está entrando en una dinámica peligrosa, dependiente de los goles y el acierto de su ahora máxima estrella para decantar los partidos. El nivel excelso del polaco, a sus 34 años, no siempre es imparable, como ya ha quedado demostrado.

El Barça conoce bien la complejidad de la dependencia, de jugar en torno a un jugador y esperar siempre de su magia y resolución para definir el camino hacia la victoria. El adiós de Leo Messi fue un golpe duro para los culés, difícil de tapar, muy raro tras tantos años defendiendo la misma camiseta. En esta nueva era, con Xavi en el banquillo y un buen número de nuevas incorporaciones este verano, se abre un nuevo camino que genera ilusión aunque que comienza caminando por ese sendero de la dependencia que tanto costó bordear con el 10 argentino.