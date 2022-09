Están siendo tiempos difíciles para Gerard Piqué que parece que todavía no ha terminado de asimilar todo lo que le está pasando en un corto periodo de tiempo. A su separación y proceso de divorcio con Shakira se le suma su actual situación en el Barcelona, aportado de los focos y siendo actualmente el quinto central de Xavi Hernández en sus planes, por detrás de Jules Koundé, Ronald Araujo, Eric García y Andreas Christensen. Para mayor inri, el egarense no evita dejarle en vergüenza delante de sus compañeros. Hay tensión.

Al parecer, durante el partido del Barcelona en Múnich ante el Bayern, en la primera derrota del equipo esta temporada, el central soltó un comentario que no hizo ningún tipo de gracia a Xavi. Piqué, según relatan personas que lo presenciaron, expresó que «no juego ni a la petanca», en alusión a los escasos minutos que estaba jugando como culé este curso –90′ ante el Cádiz y 45′ ante el Viktoria Plzen–. Esto lo escuchó el entrenador que respondió con contundencia.

Xavi, al oír a Piqué soltar eso en el vestuario, le frenó en seco diciéndole «y menos lo vas a hacer», algo que generó mucha tensión delante de todo el grupo y dejó patente que la relación entre ambos ex compañeros, ahora técnico y jugador, no es lo que era en estos momentos tras el nuevo escenario que vive el defensa.

Así lo publica, pese a su rectificación y autocensura, el diario Sport en un artículo que titula: «El Barça espera que Piqué cumpla su palabra». En éste, el medio destaca diferentes declaraciones que Gerard Piqué ha expresado en los últimos años en relación al punto y final de su carrera en el Barcelona. «Hemos tocado fondo con el Barça. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy», dijo tras perder ante el Bayern por 2-8 en plena pandemia o, más recientes, el pasado año 2021, cuando dijo que «si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol; no voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça» o «me retiraré en el Barça, pero nunca siendo suplente».

Publicación y rectificación

Con ellas, que sí aparecen en su edición en papel de este lunes 19 de septiembre, el rotativo hace alusión a que desde el Barça esperan que Piqué sea consecuente con sus declaraciones en el pasado y se eche a un lado finalmente, dejando el club ante su actual situación por un motivo tanto deportivo como económico. Al término de este artículo, el medio narraba los hechos descritos antes, aunque en una actualización posterior fue borrado. Sí fue captado por un usuario.

«Se ha destilado, eso sí, que el pasado martes en Múnich, hubo un incidente con Xavi en el vestuario a raíz de un comentario de Gerard sobre lo poco que jugaba. ‘No juego ni a la petanca’, se ve que dijo. Xavi lo escuchó y le paró los pies delante de todo el grupo. ‘Y menos que lo vas a hacer’, cuentan que le respondió. Y la tensión prosiguió. Aquí se aprecia cómo es la relación entre ambos en estos momentos», escriben en Sport.