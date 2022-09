Cesc: «A Jordi Alba y Piqué les va a costar muchísimo aceptar la suplencia»

Cesc Fábregas vivió en sus carnes en los últimos años lo que hoy viven en el Barça dos de los que fueron sus compañeros, Jordi Alba y Gerard Piqué. El catalán se vio abocado al banquillo en diferentes momentos de su carrera, lo mismo que están viviendo la pareja de capitanes culé, que han perdido su protagonismo en favor de otros, especialmente el central, que tiene mucha competencia por delante.

El mediocentro explica que esas situaciones «cuesta muchísimo aceptar la suplencia», algo habitual cuando has estado acostumbrado a jugarlo todo durante tantos años. Cesc va más allá e incide en que lo más duro no es verse en fuera del equipo titular en el día de partido, sino después, tras el entrenamiento: «Lo que les costará más cuando no juegan es que al día siguiente tengas que trabajar con los suplentes mientras los titulares hacen recuperación».

Cesc trató muchos temas sobre el Barça, también la llegada de Xavi y su adaptación al equipo en este primer año que está aún por cumplir. «Quizás le ha llegado antes de lo que él imaginaba, pero está muy preparado. Al final no deja de ser Xavi y eso siempre te da un crédito importante», explicaba sobre el egarense, al que ve completamente preparado para su labor, con un vestuario al que ve «muy competitivo, un once muy válido y un banquillo potente», desgrana sobre los culés.

Trató además el fichaje de uno de los muchos que cayeron este verano, Marcos Alonso, con el que coincidió en el Chelsea, del que dice que es «espectacular tirando faltas, si le dan oportunidades marcará seguro». También puso el foco en un posible regreso de Leo Messi: «No sé si es posible un regreso de Messi a Barcelona. Puede ser una opción si el Barça está abierto a que sea posible. Al final será una decisión de él y del club. Sería un bonito final». «Hablar en negativo de Messi no se corresponde con la experiencia que yo he tenido con él. Era lo más querido y respetado del equipo. Valorabas que era un jugador que te hacía ganar títulos», destacó del argentino en la etapa con la que coincidió con él, entre 2011 y 2014.

«Me ofrecieron tener acciones del club y me ayudan a prepararme para ser entrenador. Además, es una ciudad espectacular», concluye Cesc en RAC1 sobre esta etapa en el Como, en la que se ve en un futuro como entrenador, y quién sabe, entrenando algún día al Barcelona: «No se puede negar que cuando has mamado tanto a Barça, es un sueño poder entrenarlo, pero hay que trabajar mucho y ser muy competente para asumir un reto como éste».