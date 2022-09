Xavi: «Fuimos mejor que el Bayern pero no podemos perdonar»

Xavi Hernández compareció ante los medios tras una nueva derrota del Barcelona ante el Bayern de Múnich, al que jamás han sido capaz de vencer en Alemania, la auténtica bestia negra de los culés en Europa. El catalán, pese al 2-0 en contra, sacó valor del partido de sus jugadores, satisfecho por cómo se dio el partido pero no por las ocasiones que no pudieron materializar y que podrían haber cambiado el sino del encuentro, aunque no pasó por alto que erraron en los goles.

Ocasiones claras

«Hemos tenido seis o siete goles claros, hemos perdonado y ellos no perdonan, esa es la diferencia. Es un tema de competir, hemos jugador muy bien y de marcar, hubiéramos visto otro partido, pero la Champions es así, se trata de competir. Tuvimos un error de marcaje en el primer gol».

Partido clave ante el Inter

«Estamos aún en la liguilla, el resultado es negativo y hay que aprender de los errores, pero es un paso atrás, queríamos ganar aquí. Del árbitro no hablo nunca, creo que hemos hecho un muy buen partido para conseguir la victoria, no el empate. La derrota no es merecida, por hemos cometido errores de efectividad, de falta de acierto en las área».

Penalti a Dembélé

«No lo he visto repetido, pero todo el mundo dice que lo es… ya sabéis que no hablo de los árbitros. Son cosas de la tensión del partido. Hemos hecho un muy buen encuentro para ganar».

Las áreas, claves

«Fuimos mejor que el Bayern en muchos aspectos. Fuimos mejores en el tema físico y dominamos en la primera parte. No podemos perdonar, estoy enfadado porque era un día para ganar. La sensación era muy buena, era de ganar, es un aprendizaje, pero es duro, no marcamos pese a tener siete ocasiones clarísimas. Hay que meterlas. Estoy enfadado pero orgulloso. Los igualamos, podemos decir que fuimos mejores pero esto va de ganar. El primero de córner y el segundo de no parar contraataques. Hay que hacerlo. Son un equipo hecho, pero nosotros estamos en el comienzo. Hay que mejorar estos aspectos en las áreas».

Competimos

«Sí, pero no es suficiente. Cuando hablamos de competir hablamos de hacerlo en un córner o en una transición. Y también es la efectividad. Llegas delante del portero y debes marcar. La primera parte fue excelente, lo tuvimos en su campo, los dominamos, ganamos duelos… Merecimos ganar».

Se vio superior…

«El curso pasado fueron superiores, creo que ahora fuimos mejores. Los sometimos, fuimos muy superiores. Pero es Champions, es un aprendizaje duro».

Aprender de lo errado

«Aprender de nuestros errores. Cuando la situación es mala aprendes. No puede pasar ese 1-0 en un córner. Por dentro no pueden entrar en un contraataque. Hay que aprender. Nos vamos con un 2-0 que no es lo que se vio reflejado en el campo».

¿Piensa en Milán ya?

«Hay que aprender para el próximo de Liga. Es aprender, mejorar y hacerlo mejor».

Sobre el penalti de Dembélé

«El colegiado me dijo en la media parte que no era parte. Le dije que fuera honesto, que me dijera que era penalti. Me dijo que no».