La nueva queja de Xavi: «No tiene sentido que juguemos el sábado»

Xavi Hernández compareció un día más en rueda de prensa antes del partido del Barcelona ante el Getafe. El entrenador del conjunto elogió al equipo azulón y, en su opinión, reconoció que no es un equipo defensivo como la gente dice. Por otro lado, volvió a poner de manifiesto la mejora del equipo en las últimas fechas.

«Necesitamos la estima de la afición. Partido importante ante un equipo muy bien entrenado. Jugadores agresivos, bien entendida: equipo muy competitivo. Y destacaría que no es un equio defensivo, es valiente. Que siempre se dice de los equipos de Bordaldás que son defensivos pero no me lo parece», dijo el entrenador del Barcelona.

Por otro lado, habló del gran estado de forma de Robert Lewandowski: «Robert también es consecuencia de la mejora del equipo. Hemos mejorado en muchos sentidos del juego. Atacamos y defendemos más ordenados. Quizás ha tenido más efectividad pero es consecuencia de la mejora del equipo».

«Veremos cómo llegamos todos. Hemos hecho un entrenamiento más táctico pero no tenemos mucho tiempo para descansar. Habrá algún cambio en la alineación pero no muchos. Es momento para que jueguen jugadores importantes», dijo sobre si rotará o no ante el Getafe este sábado.

¿Está el Barcelona fuera de la lucha de la Liga?: «Cada semana es una historia diferente pero no podemos fallar en casa. No tiramos la toalla pero sabemos que está complicado. Ganar al Getafe nos daría más tranquilidad. De entrada dormiríamos en la segunda posición pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo».

Por otro lado, volvió a elogiar al equipo de Bordalás: «De árbitros ya dije que no hablaría más. De los equipos de Bordalás te diré que me gusta cómo compite y su agresividad. Que sea agresivo no significa que sean defensivos. Tenemos que salir bien de la presión: para mi es de elogiar lo que está haciendo Bordalás».

Xavi se queja del calendario

«Sí, me enfada. Pienso como todos. Creo que habría ido mejor jugar domingo o lunes pero no hay excusas. Hay que ganar. No tiene lógica, pero no es excusa. Claro que tendría más sentido jugar el domingo o el lunes».

Jugadores como Araujo, Oriol Romeu o Cancelo están apercibidos de sanción, pero Xavi lo tiene claro: «Tratamos de no pensar en eso y competir de la mejor manera posible sin acumular más amarillas. Vamos paso a paso; no pensamos en Bilbao».

Sobre su decisión, Xavi reconoce que hizo lo correcto al comunicarlo públicamente: «Sí creo que la decisión es acertada y creo que el club necesita este cambio. Sí que creo que el equipo ha dado un paso adelante: creo que el equipo está jugando mejor».

Greenwood es un jugador que está en la lista de fichajes para la próxima temporada y el técnico le elogió en rueda de prensa: «Es un futbolista que exige ayudas, un jugador que marca diferencias. Él mismo, Milla… Mayoral, tiene mucho nivel. Greenwood es diferencial».

«Creo que el equipo está listo para competir. Solo dos días y medio para recuperarnos de un partido exigente y espero que Lewandowski nos ayude como siempre. Creo que ha dado un paso adelante y estaremos listos», comentó sobre las rotaciones.