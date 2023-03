Marta Díaz, la novia influencer de Sergio Reguilón, arrasa en las redes con su atrevido vestido para el Festival de Cine de Málaga. La joven lució el look más destacado de la segunda jornada del festival, en la que los looks en negro han sido los más destacados con mensajes incluso bordados en los propios vestidos. Sin embargo, la influencer ha apostado por un sencillo look con el pelo recogido en un moño y un vestido plateado que ha deslumbrado a todos.