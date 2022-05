La novia periodista de Gündogan desmiente las negociaciones en Madrid con una curiosa coartada

Sara Arfaoui, modelo y presentadora italiana pareja de Ilkay Gundogan desde hace años, ha desmetido los rumores que están apareciendo en la prensa inglesa que aseguran que el centrocampista está en la rampa de salida del Manchester City y que ha mantenido negociaciones con algún club en Madrid.

Ciertos medios británicos publicaron que Gundogan había volado a Madrid en un avión privado, lo que ha obligado a la comunicadora a desvelar una curiosa coartada para desmentirlo. Y es que ese viaje del que hablan odebedía a algo totalmente diferente, pues fue… ¡para casarse!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Arfaoui Gündogan🌙 (@sarabenamira)



«Estamos casados. Estamos muy felices… queríamos mantenerlo en privado, pero desafortunadamente después de esta noticia falsa sobre mi esposo me sentí obligada a decir la verdad», escribió en sus redes sociales Sara Arfaoui, desvelando esa ceremonia secreta para casarse con el futbolista alemán de origen turco. «Nunca he estado en Madrid. A veces, la razón privada no es el fútbol», añadió.

Sara Arfaoui tiene más de 400.000 seguidores en sus redes sociales. Y no es sólo por su faceta como influencer y sus tórridos posados, que también. Esta joven italiana de 26 años también es muy conocida en varios países de Europa por su labor como presentadora de televisión y como modelo, además de ser la novia del futbolista de Gündogan. En su día trabajó en el canal Rai 1 como conductora de uno de sus concursos, y aunque haya dejado de lado prácticamente su carrera como comunicadora, demuestra que es feliz junto al futbolista y arrasa en su faceta como influencer con las sugerentes fotos que publica en Instagram, su nueva venta al mundo y donde ha desmentido esos rumores.