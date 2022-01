Sara Arfaoui tiene más de 400.000 seguidores en sus redes sociales. Y no es sólo por su faceta como influencer y sus tórridos posados, que también. Esta joven italiana de 26 años también es muy conocida en varios países de Europa por su labor como presentadora de televisión y como modelo, además de ser la novia del futbolista del Manchester City Ilkay Gündogan.

Una de sus últimas publicaciones, en la que aparece en lencería íntima negra, ha revolucionado las redes poco antes de que su pareja dispute el importante partido contra el Chelsea. Una relación que está más que consolidada, pues Sara Arfaoui y Gündogan anunciaron recientemente que están prometidos, por lo que se casarán a corto o medio plazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)



Hace aproximadamente un mes el futbolista alemán de origen turco se lo pidió a la joven, y Sara dijo «sí», por lo que suenan campanas de boda. No parece que vayan a contraer matrimonio en el Reino Unido, donde viven juntos, y es que el futuro de Gündogan es una incógnita a día de hoy, pues no es indiscutible para Guardiola y cumple contrato en junio de 2023, por lo que no se descarta una salida este verano.

A su lado, vaya donde vaya, estará Sara Arfaoui. La modelo y presentadora, muy conocida en Italia tras trabajar en el canal Rai 1 como conductora de uno de sus concursos, es el gran apoyo del centrocampista del City. Aunque haya dejado de lado prácticamente su carrera como comunicadora, demuestra que es feliz junto al futbolista y arrasa en su faceta como influencer con las sugerentes fotos que publica en Instagram.