Dean Berta Viñales falleció el pasado sábado en el circuito de Jerez. Una caída múltiple en el tramo final de la carrera de Supersport300, categoría en la que había debutado este año, se cobraba la vida del piloto de 15 años, que sufrió lesiones severas en la cabeza y en el tórax de las que no pudo recuperarse. Al igual que su primo Maverick Viñales, su novia, Rebecca, que es hermana del piloto Iván Ortolà, se ha despedido de su amor con una desgarradora carta.

“¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te arrebata a las personas que más quieres en este mundo? No tengo fuerzas ni palabras para expresar ahora mismo mi dolor”, escribía la joven en sus redes sociales tras el fallecimiento de Dean Berta Viñales.

“Desde el día que te conocí, empezamos a hablar todos los días hasta que te has marchado. Desde el primer día supe que eras tú, a pesar de nuestros altibajos en la relación, estaba segura de que SIEMPRE permaneceríamos juntos pasase lo que pasase, siempre íbamos a ser tú y yo en esto. Así de injusta es la vida”, proseguía la dolorosa carta de Rebbeca Ortolà.

“Me quedo con TODOS los momentos que he pasado contigo (qué no son pocos), y todas las veces que hemos salido adelante y nos hemos apoyado mutuamente. Esa sonrisa que siempre llevabas puesta en la cara, tú humor y tonterías, tú amabilidad, todo lo cariñoso que eras con tu gente querida, y sobre todo, un guerrero. Amor, has conseguido siempre lo que te has propuesto, y nunca te has rendido”, destacaba su novia.

“Te merecías todo lo bueno en esta vida”

“Echaré de menos tus mensajes todas las mañanas de: buenos días mi pichucha, ¿qué tal el día mi vida? O tus mensajes románticos diciéndome: mi vida sin ti no tiene sentido, gracias por estar conmigo a pesar de todo, te amo. O esos mensajes como: eres la mejor novia del mundo, no sé como has podido fijarte en mi, no te merezco. PUES SÍ, sí te merezco, te merecías todo lo bueno en esta vida. Tu familia y amigos siempre estarán contigo. ¿Ahora quién va a decirme eso si no eres tú? ¿Quién va a mandarme un mensaje de buenos días cuando me despierte? Me has dejado un vacío tan profundo… Prometo que nos veremos pronto mi pichucha. Como tú decías: siempre juntos mi vida. Te amo con todo mi ser. Descansa en paz cariño, ya lo sabes todo”, concluía la desgarradora carta.

La palabras de Maverick a su primo

También Maverick Viñales ha querido despedirse de Dean Berta Viñales dedicándole un emotivo mensaje en sus redes sociales. “No hay palabras para este momento, ha sido un duro golpe en nuestra familia, siempre voy a recordar los piques que teníamos en todo momento con cualquier cosa. Eres nuestro feo y siempre vas a estar en nosotros. Te mando un beso enorme allí donde estés”, escribía el piloto de MotoGP junto a un corazón.