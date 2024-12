No hablan de otra cosa: el gesto de Guardiola recibe duras críticas en la prensa inglesa

El gesto de Pep Guardiola hacia una parte de la grada de Anfield ha copado todas las portadas de la prensa inglesa. Las grandes cabeceras de Inglaterra, unas más críticas y otras más laxas, abren su edición de este lunes con lo ocurrido este domingo en el estadio del Liverpool. Allí, el Manchester City volvió a perder en la Premier League por sexta vez consecutiva para sumar el séptimo pinchazo, contando con el empate del pasado miércoles en la Champions League.

Ese sector de la afición llamado Kop que coreó su despido y al que Guardiola le hizo el gesto de las seis Ligas que ha ganado en el país británico, es de lo que más se habla en Inglaterra. Todas las portadas se las llevó el técnico catalán y el número de sus manos hacia esos aficionados. «Pep a los seis y a los siete», titula la edición deportiva de The Times, haciendo alusión a su mala racha de resultados.

«Guardiola recuerda burlándose de Anfield sus seis títulos de Liga en el City, pero con la Champions ya lleva siete partidos sin una victoria», añade este prestigioso medio de comunicación inglés. El titular más repetido es el siguiente: «Pep seis como un loro». «El delicado Guardiola responde a las burlas de Kop mientras el descuidado City vuelve a perder», añade el Mirror Sport.

Guardiola es criticado por la prensa inglesa

Otro periódico hace alusión a sus palabras posteriores al partido, cuando dijo que a lo mejor estaban en lo cierto aquellos aficionados que pidieron su despido, a los que luego les recriminó que no lo hacían cuando su City ganaba allí. La respuesta de Guardiola sobre su gesto en su situación más dura como técnico no tuvo pérdida: «A lo mejor tienen razón y me tienen que despedir con los resultados que estamos teniendo».

«Ahora en todos los estadios me quieren despedir. Excepto en Brighton. Pero no me lo esperaba en Anfield. Además, con 1-0 no lo han hecho. A lo mejor podríamos haberlo hecho nosotros en el pasado. Ahora es ser ventajista. No me esperaba eso de la afición del Liverpool. Pero no pasa nada, forma parte del juego y lo acepto. Hemos tenido batallas increíbles entre nosotros», zanjó Guardiola, poniendo algo de paz al final de sus palabras en torno a este asunto.

Otra derrota del City

Años de venganza reprimida cobrados en una semana. En cuestión de días, el Liverpool ha saldado sus cuentas pendientes con el Real Madrid, al que dinamitó en la Champions (2-0), y con el City, al que deshilachó para meterle 11 puntos de ventaja en la Premier con un triunfo por un resultado idéntico al del miércoles.

Los red, tras acabar entre semana con su bestia negra en Europa, se vengaron del equipo que les ganó dos Ligas por un punto, agravando la crisis de un Guardiola que no conoce la victoria en los últimos siete encuentros y que salió a Anfield con un equipo asustado.

El Liverpool olía a sangre. Sabía que el City está dolorido, tocado, sobrepasado por una situación inédita para el equipo de Guardiola. Salió a arrollarlo, a comérselo, a presionar cada pelota que ponía en el piso Stefan Ortega y a atosigar a los centrales para que no tuvieran tiempo para hilvanar pases.