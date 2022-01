Daniel Wass no se mueve del Valencia en el mercado de enero. Así se lo ha comunicado hoy el club al representante del jugador, tras una reunión mantenida en Paterna entre el presidente Anil Murthy, el secretario técnico Miguel Ángel Corona y el entrenador, José Bordalás, pero para que la decisión sea definitiva debe ratificarlo el propietario Peter Lim, que ya forzó en noviembre de 2020 el traspaso de Kondogbia pese a la opinión contraria del cuerpo técnico y de su hombre de confianza en Valencia, Anil Murthy. El Atlético espera acontecimientos, pero mientras ha aumentado su oferta por el francés del Leipzig Mukiele, al que pretende incorporar la próxima temporada.

Bordalás ha conseguido de momento frenar la salida del danés Wass con el argumento de que manteniéndolo en la plantilla el equipo podría aspirar a competiciones europeas, lo que reportaría mucho más de los dos millones que quería pagar ahora el Atlético por él. Amil Murthy le ha comprado el discurso y a día de hoy su salida de Mestalla está descartada, pero existen numerosos antecedentes de intervencionismo por parte de Peter Lim, y lo cierto es que el Valencia necesita ajustar nóminas en el mercado de invierno. En este escenario, es posible que a Bordalás le den a elegir: o Wass…o Maxi Gómez, que también tiene ofertas de fuera de España.

El Atlético no pierde la cabeza por un jugador de 32 años que le iba a resolver un problema en lo que queda de temporada, pero que por supuesto no es considerado una pieza fundamental para el futuro. Si viene por el precio que se está dispuesto a pagar, perfecto. Si no, ningún problema y a por el siguiente objetivo.

El club pensaba para la próxima temporada en el lateral derecho francés del Leipzig Nordi Mukiele, de 24 años. Ha intentado traerlo ahora, pero se le va de precio, aunque la nueva situación de Wass ha provocado que se aumente la oferta al equipo alemán por un jugador del que existen informes magníficos en la dirección deportiva que dirige Andrea Berta, que ya intentó ficharle en 2018 cuando jugaba en el Montpellier.