Nico Williams explica su ‘cobra’ al Barça: «Pongo por delante lo que siento y me guío por el corazón”

Nico Williams ha vuelto a hablar acerca de los motivos que le hicieron rechazar al FC Barcelona aquel verano donde se planteó dejar el Athletic. El pasado verano volvió a coquetear con su futuro, pero terminó siendo el club azulgrana el que terminó malparado después de que terminase renovando en Lezama. Una decisión que dolió mucho en el club culé después de soñar con formar una dupla de ensueño con Lamine Yamal para soñar con la Champions.

Después de rechazar la propuesta culé, el club orquestó una campaña de dardos e indirectas al extremo vasco: «Tienen que preocuparse de su agente, que vino al Barça varias veces a ofrecer al jugador», explicó Deco el pasado mes de septiembre. Sin embargo, Nico siempre defendió que su deseo siempre fue quedarse con el Athletic y poder jugar la Copa de Europa junto con su hermano en el club de su vida.

«Siempre he puesto por delante lo que siento y me he guiado por el corazón. Soy muy familiar y muy de mi gente, y aquí en Bilbao tengo a mi familia y a los míos, con los que consulto cada paso que doy en mi vida. Me gusta escuchar a mi hermano, él siempre tiene buenos consejos para mí, y ahora poder disfrutar de jugar la Champions juntos es un sueño», confesó el delantero.

«Es algo que siempre soñamos desde pequeños. Es una recompensa al esfuerzo y a todo lo que hemos vivido juntos. Pero aún me quedan muchos sueños por cumplir: seguir creciendo como jugador, ganar títulos con este club y dejar un legado que haga sentir orgullosa a toda la afición. Ese es el verdadero objetivo», añadió en una entrevista en GQ.

Nico Williams defiende a Lamine Yamal

Otro de los temas que también toco fue acerca de su amigo y compañero de selección, Lamine Yamal. La estrella culé fue uno de los que más peleó su fichaje por el Barça y el que más dolido quedó cuando decidió quedarse en el Athletic. El pasado sábado se reencontraron en el Camp Nou y Nico sabe de primera mano el potencial que tiene: «Tiene un talento increíble y lo demuestra cada día, pero él sabe que yo soy su padre», comentó entre risas.

Sobre la vida privada de Lamine, alguna de ellas rodeada de polémica, no dudó en empatizar con él y quitarle hierro al asunto: «Cada uno vive su vida como quiere, pero creo que lo importante es ser profesional y dar siempre el máximo cuando toca. Fuera del campo también necesitamos desconectar y disfrutar, como cualquier persona. Mientras haya respeto y compromiso, no veo problema en eso», razonó Nico.