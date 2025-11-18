Ni Skechers ni Columbia: las botas de montaña de Decathlon que llevan los que más entienden de rutas

En un momento en el que muchas personas se dejan llevar por marcas muy conocidas como Salomon o Columbia cuando buscan calzado de montaña, lo cierto es que los senderistas con más experiencia suelen fijarse en otros detalles más allá del logo. Y ahí es donde entra el modelo que está dando que hablar en Decathlon. Se trata de las Merrell Annex Trak Low, unas zapatillas de senderismo que han conquistado a quienes hacen rutas habitualmente y saben que la comodidad, el agarre y la resistencia valen más que cualquier campaña publicitaria. Aunque no sean las más llamativas a primera vista, están pensadas para ofrecer un rendimiento sólido en terrenos complicados sin necesidad de gastar una fortuna.

Estas Merrell destacan, sobre todo, por su construcción. Están fabricadas en nubuck resistente combinado con zonas de malla, lo que consigue un equilibrio muy interesante entre durabilidad y transpirabilidad. Es decir, no son esas zapatillas que te cuecen el pie a las dos horas de ruta, pero tampoco se rompen a la primera piedra que encuentras en el camino. La puntera reforzada y los paneles laterales dan una sensación de protección constante que se agradece cuando la cosa se complica, especialmente en rutas más técnicas o en zonas donde abundan las piedras sueltas. Es un tipo de fabricación que no siempre se ve en modelos de este rango de precio, y es una de las razones por las que tantos senderistas recomiendan este par por encima de opciones más populares.

Uno de los puntos fuertes que más se repite entre quienes las prueban es la suela Vibram, un sello de calidad casi universal en el mundo del trekking. Esta suela proporciona un agarre firme incluso en terrenos húmedos o inestables, lo que da mucha seguridad a la hora de caminar por zonas con barro, pendientes o rocas mojadas. No es raro ver comentarios de usuarios señalando que gracias a este detalle las Merrell Annex Trak Low rinden mejor que algunas botas más caras, y eso dice mucho del nivel de fiabilidad que ofrecen. Además, la suela tiene un patrón que facilita el agarre sin resultar demasiado rígido, lo que permite caminar con naturalidad.

Las zapatillas de montaña que arrasan entre los expertos

La comodidad es otro apartado en el que Merrell ha acertado de lleno. La mediasuela de EVA proporciona amortiguación suficiente para largas horas de caminata, y la plantilla ergonómica ayuda a mantener el pie estable y bien sujeto, incluso en tramos donde el terreno cambia cada pocos metros. Aunque son zapatillas de caña baja, sorprenden por la buena sujeción que ofrecen gracias a un sistema de cordones bien diseñado, que permite ajustar la presión de forma uniforme. Este detalle, aparentemente sencillo, marca la diferencia cuando se trata de evitar rozaduras o molestias en rutas largas.

Es cierto que no son impermeables, y esto puede parecer una desventaja en un primer momento. Sin embargo, muchos senderistas experimentados prefieren precisamente este tipo de calzado cuando planean realizar rutas en las que no se espera lluvia continua, porque resulta más ligero y transpirable, algo fundamental cuando las temperaturas suben o cuando se quiere caminar con agilidad. El precio es otro de los motivos por los que las Merrell Annex Trak Low están ganándose un hueco en las mochilas de quienes más saben de trekking, pues cuestan 81,99 euros. Sin llegar a precios prohibitivos, ofrecen materiales y detalles que normalmente se ven en modelos bastante más caros.