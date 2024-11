Neymar se ofrece gratis al que quiera darle una oportunidad con 32 años

Neymar Jr. atraviesa posiblemente el momento de mayor incertidumbre de toda su carrera. Mientras se recupera de un desgarro en los isquiotibiales, unas pocas semanas después de salir de una larga lesión y con Al-Hilal en cólera, el delantero brasileño ya comienza a estar en el radar de equipos importantes de cara al próximo mercado de fichajes. Su contrato con el Al-Hilal, que expira en junio de 2025, y su historial de lesiones añaden un matiz especial a las especulaciones sobre el futuro de Neymar, con el club saudí listo para enseñarle la puerta de salida y dejarle ir gratis.

Si las especulaciones no eran suficientes, ahora es el padre del jugador, Neymar Santos, quien dejó claro que, por primera vez, el astro brasileño tiene total libertad para decidir su próximo destino: «Nunca hemos sido tan libres para decidir hacia dónde vamos. Tener a un chico de 32 años libre en la mano es un regalo para cualquier empresario». Aunque de momento no hay movimientos concretos, el padre del brasileño no cierra puertas a lo que pueda ocurrir una vez que su hijo recupere el ritmo competitivo, dejando bien claro que no renovará su contrato con el club saudí.

A corto plazo, una de las prioridades inmediatas de Neymar es estar en buenas condiciones físicas para disputar el próximo Mundial de Clubes con el Al-Hilal. Este torneo, donde estarán los mejores equipos de Europa, entre ellos el Real Madrid, será una vitrina excepcional para el brasileño, siempre y cuando recupere su mejor versión para entonces. Pese a todo esto, Neymar sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados del planeta.

Pero, según su padre de Neymar, el Al-Hilal confía plenamente en su estrella para el Mundial de Clubes. «Ellos ganaron este lugar. Ya tienen una de las estrellas más grandes que podrían tener para competir y un chico con experiencia en este tipo de torneos. Por eso no renunciaron al segundo año de contrato con Neymar», confiesa Neymar Santos en una reciente entrevista en el podcast Roundcast. Y es que la participación de Neymar en el torneo podría ser un punto de inflexión en su carrera. Muchos equipos tomarán nota del rendimiento que puede dar aún un futbolista que, a sus 32 años, quedará libre para firmar con quien quiera, aunque antes deberá dejar en el olvido su historial de lesiones que lo han aquejado en los últimos años.

Los clubes europeos toman nota del rendimiento de Neymar y de cómo evoluciona su estado físico, ya que su historial de lesiones invita a la cautela, pero, por otro lado, es innegable su calidad sobre el terreno de juego y de qué es capaz. Esta próxima temporada, en la que será libre de decidir su futuro, Neymar tiene la oportunidad de tomar una última gran decisión tras dos díscolos episodios en el Al-Hilal y el Paris Saint Germain, los dos grandes movimientos de su carrera tras dejar Barcelona, donde mayor regularidad ofreció.

Neymar Santos zanjaba las especulaciones así, preparándose: «Nunca hicimos planes. El único plan que hicimos fue llegar a Barcelona. El PSG fue una locura, que se volvió un torbellino y, de la nada, cuando lo vimos, se iba. Al-Hilal también. Estas fueron cosas que sucedieron. Y hoy Neymar tiene contrato hasta 2025. No sabemos nada. Veo la especulación y hemos comenzado a prepararnos para ello. Sé que el mercado está esperando a ver cómo se recuperará, pero siempre vuelve mejor de lo que era. Y no será diferente».