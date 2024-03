El Al-Hilal bate el récord de victorias consecutivas con Neymar lesionado…

El Al-Hilal se ha colado de lleno en los libros de historia del fútbol tras su victoria por 0-2 ante el Al-Ittihad en los cuartos de la final de la Champions asiática. El equipo de Neymar se ha convertido en el equipo con más victorias consecutivas en la historia de este deporte, después de sumar su triunfo número 28 de forma seguida tras vencer al conjunto de Karim Benzema. Además, la victoria mete a los de Jorge Jesus en las semifinales de la Liga de Campeones de Asia.

Los goles de Al Shahrani y Malcom dieron la victoria, el pase a semifinales y el récord de victorias consecutivas. En la próxima ronda de la Champions asiática, el Al-Hilal se enfrentará al Al Ain, verdugo del Al Nassr de Cristiano Ronaldo en cuartos de final. El líder destacado de la Saudi Pro League todavía no sabe lo que es perder en lo que va de temporada, tan solo han sumado dos empates en 23 partidos por ninguna derrota.

Para recordar la última vez que el equipo de Jorge Jesus no consiguió ganar un partido hay que retroceder hasta el mes de septiembre de 2023, cuando el conjunto de Riad empató a uno en el campo del Damac FC. Ese partido fue uno de los últimos que disputó Neymar Jr. antes de lesionarse de gravedad. El brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda durante el encuentro que enfrentaba a Brasil contra Uruguay en el partido de clasificación para el Mundial disputado el 17 de octubre de 2023.

🔝The longest winning streak in football history is now in #AlHilal’s name … Asia’s Leader records continue 💙 pic.twitter.com/WSic05SM4W

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024