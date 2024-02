El comentado regreso de Neymar a Arabia Saudí tras cuatro meses ausente

Neymar Jr está de vuelta en Arabia Saudí. El brasileño ha regresado a tierras saudíes tras cuatro meses desaparecido en el Al Hilal. Tras la grave lesión sufrida el jugador decidió abandonar al equipo y poner rumbo a su tierra natal para iniciar allí, junto a los suyos, todo el proceso de recuperación que requería la lesión.

Ahora, cuatro meses después de su última visita, Neymar vuelve a Arabia Saudí con el Al Hilal donde ha sido recibido como un héroe por parte de su club pese a las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses, especialmente por el famoso crucero que organizó. El Al Hilal se ha encargado, a través de sus redes sociales, de mostrar cómo ha sido el aterrizaje y recibimiento del brasileño, así como las primeras instantáneas una vez que ha vuelto al país saudí para continuar con su recuperación.

Welcome back to Riyadh our Brazilian magician @neymarjr 🤩#AlHilal 💙 pic.twitter.com/XAbfj2j5Xl

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 12, 2024