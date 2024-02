El presidente del Santos suelta la bomba: «Neymar volverá»

Neymar Jr. sigue recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que sufrió con la selección brasileña en un partido contra Uruguay pero eso no ha impedido que el Santos, en nombre de su presidente Marcelo Teixeira, vuelva a interesarse en su contratación una vez que el futbolista brasileño se decida a abandonar el Al Hilal de Arabia Saudí. «Tuvimos una conversación breve pero siempre son las conversaciones breves las que tienen un buen efecto», aseguró el mandatario brasileño.

Al ser preguntado por la grave lesión que sufrió Neymar y su proceso de recuperación, el presidente del Santos fue contundente. «Tiene que recuperarse aún mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Continuará su experiencia y luego vendrá», afirmó Teixeira que dio por hecho que aguantará alguna temporada más en su actual club, el Al Hilal, pero que después regresará al club en el que nació y creció futbolísticamente hablando.

Hace unos días ya se pudo ver a Neymar Jr. en el estadio del Santos presenciando el partido que el antiguo equipo del crack brasileño acabó ganando por la mínima (1-0) al Corinthians. Además, hace unas semanas el futbolista brasileiro volvió a copar las redes sociales al dejarse ver en la fiesta de cumpleaños de Romario con un aspecto francamente mejorable.

Según se puede juzgar por los vídeos publicados, Neymar luce una figura algo descuidada para lo que se supone que debe exhibir un futbolista profesional. Pasado de peso, el brasileño no se privó de acudir a la fiesta que organizó la leyenda y ex jugador, entre otros, del FC Barcelona y Valencia. No obstante, el jugador quiso salir a defenderse de las críticas y, tan solo unos días más tarde, publicó un vídeo en el que enseñaba unos abdominales que habían conocido días mejores.

Respuesta ante las críticas

«Sobrepeso vale pero, ¿gordo? No lo creo», decía Neymar mientras se levantaba la camiseta, para acabar el vídeo con una peineta dedicada a todos aquellos que le habían criticado. Además, el siempre controvertido y polémico jugador, ya había sido noticia en los primeros días de este 2024 al conocerse que organizó un crucero para dar la bienvenida al nuevo año. Días después se supo que uno de los pasajeros se tiró al mar y nunca lo encontraron.

Neymar abandonó el PSG para recalar en la liga saudí como ya habían hecho otras estrellas como Cristiano Ronaldo, Mané o Karim Benzema. Hasta que se lesionó, su rendimiento no había estado a la altura de lo esperado y, más allá de algún gol de bella factura, sus actuaciones individuales dejaban mucho que desear.

Ahora, con la mirada puesta en una recuperación que -a juzgar por la figura de Neymar- puede ser más profesional, al jugador se le abre la puerta para regresar a la que siempre ha sido su casa. El Santos quiere que el crack brasileño acabe su carrera donde la inició y hará todo lo que esté en su mano para sacarlo del Al Hilal, algo que el club saudí no vería con malos ojos ya que están descontentos con la actitud del futbolista durante su lesión.