El brutal y viral cambio físico de Neymar

Las redes sociales arden de nuevo con Neymar. El futbolista brasileño vuelve a ser noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol, sino precisamente por su dudoso estado físico. El jugador brasileño lleva meses lesionado e incluso está sin ficha en el Al Hilal, que lo fichó en verano procedente del PSG. Sin embargo, en Arabia Saudí empiezan a estar hartos de que Neymar no pueda entrenar ni jugar pero sí se vaya de fiesta, etc.

La gota que puede colmar el vaso son estas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales en las que el carioca aparece visiblemente mucho más ancho que antes. Puede que el ángulo de la foto , su postura o la chaqueta vaquera que lleva no ayuden, pero parece claro que Neymar no está en su momejor momento en lo que se refiere a su estado físico, de ahí que haya recibido mofas y críticas.



Hace unos días se conoció que Neymar Jr se quedaba sin ficha con el Al-Hilal. El futbolista brasileño, que sufrió hace ya unos meses una grave lesión de ligamentos cruzados y se recupera de ella en Brasil, ha sido dado de baja por el club saudí para hacer hueco a otro extranjero. El atacante iba a estar toda la temporada de baja debido a su larga recuperación y, pese a lo costoso de su fichaje, se ha optado por desprenderse de su ficha para que la ocupe el último en llegar, Renan Lodi.

El desembarco de Neymar en Arabia Saudí no ha podido comenzar de la peor manera. Si ya de por sí antes de su lesión sus números dejaban mucho que desear, en su primer año con el conjunto saudí disputará tan solo cinco partidos, tres de la Saudi Pro League con tres asistencias y dos de la AFC Champions League con un gol. Así cierra Neymar Jr su primer curso en el Al-Hilal tras haber pagado por él 90 millones de euros al Paris Saint Germain y percibiendo, supuestamente, la friolera de 300 millones de euros por temporada.

Pero la cosa no queda ahí. Hace unas semanas fue noticia por organizar un crucero de fiesta en el que llegó a morir un youtuber al tirarse al mar. Y hace unos días se supo que ha dejado embarazada a una modelo con la que tuvo una aventura. De hecho, el propio Neymar habría solicitado hacerse una prueba de ADN para confirmar que es el padre del hijo que espera la joven, conocida en Brasil por participar en un reality.

Do you think Neymar Jr will return to football with this size pic.twitter.com/f04bqtstnM

— Bekar Sebatindila 🇺🇬🇶🇦 (@BekarSebatindi1) January 29, 2024