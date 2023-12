Espeluznante: así sufre Neymar para recuperarse de la lesión más grave de su carrera

Neymar Junior lleva lesionado desde el pasado 18 de octubre, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla derecha durante el partido entre Uruguay y Brasil correspondiente a la clasificación de Sudamérica para el Mundial de 2026. Aquel día perdió su selección y también su nuevo club, el Al Hilal, con el que sólo llegó a disputar cinco encuentros.

El brasileño ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra cómo encara el tramo inicial de su larga recuperación. Con un mensaje adjunto de fuerza y motivación, Neymar sacó a relucir lo duros que pueden llegar a ser los ejercicios de entrenamiento que realiza con una rodilla tan malherida.

«Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay superación. Sigo en la lucha», dijo el ex del Barcelona en su cuenta oficial. A sus 31 años, esta grave lesión supuso un problema muy gordo para su carrera, la cual dio un giro radical al dejar el Paris Saint-Germain para marcharse al fútbol árabe.

Como decimos, en Arabia Saudí tan sólo jugo cinco partidos con el Al Hilal, en los que sumó tres victorias, dos empates y un gol. El ídolo de Brasil tiene realmente complicado acudir a la próxima Copa América con la selección de su país en una temporada en la que se dedicará a recuperarse de la mejor manera posible.

Neymar sufre para recuperarse de su lesión

Acompañado de un preparador físico, Neymar hizo actividades de rodilla en el sofá de su casa con la idea de llevar el proceso de la forma más minuciosa posible y sin riesgos.

El extremo fue el gran protagonista en aquel encuentro de la canarinha después de lesionarse y abandonar el campo en camilla entre lágrimas. Después de las primeras exploraciones se especuló con un posible esguince, pero las pruebas a las que fue sido sometido dejaron claro que sufría una lesión más grave de lo esperado.

Esta lesión puede marcar un antes y un después en la carrera de un Neymar, que fichó el pasado verano por el Al Hilal después de ser descartado por el PSG. A pesar de haber abandonado el primer nivel al recibir una suculenta oferta económica, el jugador brasileño tendría el reto de seguir haciendo historia con Brasil en la próxima Copa América y en el Mundial que se disputará el próximo año 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Los peores pronósticos se confirmaron en octubre

Neymar abandonó el campo entre lágrimas en el duelo ante Uruguay después de torcerse la rodilla en la disputa de un balón. Era el minuto 46 de la primera mitad y brasileño tenía que abandonar el terreno de juego en camilla y desolado.

Pronto comenzaron las especulaciones y las primeras exploraciones acrecentaron el optimismo en el entorno del jugador, pero nada más lejos de la realidad: Neymar sufría una lesión grave y se acabaría perdiendo lo que resta de temporada.