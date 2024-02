Neymar incendia las redes por su estado físico en su regreso a los entrenamientos con el Al Hilal

El estado físico de Neymar Jr ha despertado un sinfín de críticas en redes sociales. El delantero brasileño ha aterrizado en Arabia Saudí para seguir con su proceso de recuperación, pero su imagen ha llamado la atención a más de uno, mostrando un aspecto más propio de un jugador retirado que de un futbolista de 31 años que hace pocos años se encontraba luchando por los grandes títulos en Europa.

Neymar Jr se lesionó el pasado 17 de octubre en un partido de la selección brasileña donde sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de su pierna izquierda. Esta lesión le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta finales de 2024. Durante estos primeros meses, el brasileño ha sido más noticia por sus acciones fuera de los gimnasios que de otra cosa.

Su equipo, el Al-Hilal, ha hecho públicos varios videos del brasileño ya en Arabia Saudí y ataviado con la vestimenta del club, pero visiblemente pasado de peso. Esto ha hecho que un gran número de usuarios en redes sociales hayan puesto en duda su profesionalidad con el equipo saudí. Cabe destacar que el Al-Hilal le pagará unos 200 millones de euros por dos temporadas.

Nada más lesionarse, Neymar decidió coger un avión y marcharse a Brasil a comenzar ahí la rehabilitación, pero su estancia no ha estado exenta de críticas por sus fiestas y falta de profesionalidad al respecto. Fue en diciembre cuando el brasileño organizó un crucero de tres días donde no le importó su lesión para marcharse con sus amigos y miles de personas de fiesta durante esas 72 horas.

Welcome back to Riyadh our Brazilian magician @neymarjr 🤩#AlHilal 💙 pic.twitter.com/XAbfj2j5Xl

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 12, 2024