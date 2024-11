Neymar ha vuelto a captar la atención, no por sus jugadas en el campo, sino por su más reciente adquisición en el mundo inmobiliario. El brasileño ha desembolsado más de 50 millones de euros para hacerse con un lujoso ático en Dubái, que no sólo redefine el concepto de exclusividad, sino que lo lleva a nuevas alturas. La vivienda, parte del complejo Residences by Binghatti, está diseñada en colaboración con la prestigiosa marca Bugatti.

El ático no es una vivienda convencional, ya que cuenta con características que desafían los estándares de cualquier propiedad de lujo. Una de sus principales atracciones es un exclusivo ascensor diseñado específicamente para subir y aparcar vehículos dentro del apartamento. Esta extravagancia, más allá de ser funcional, refuerza el estilo de vida de lujo que Neymar busca en sus propiedades, permitiéndole mostrar su colección de coches de alta gama incluso en la comodidad de su hogar.

La colaboración entre Bugatti y Binghatti ha dado lugar a una obra maestra arquitectónica, en la que los detalles de cada rincón reflejan el nivel de sofisticación asociado con estas marcas. Situado en una de las zonas más exclusivas de Dubái, el ático ofrece vistas panorámicas inigualables del horizonte de la ciudad y el golfo Pérsico. Además, incluye servicios de primera clase como piscinas privadas, áreas de spa y acceso exclusivo a clubes privados, lo que garantiza a Neymar un estilo de vida digno de la élite mundial.

«Binghatti se complace en dar la bienvenida a la leyenda del fútbol mundial Neymar Jr como propietario de una vivienda en Bugatti Residences by Binghatti. La ceremonia oficial de la firma fue celebrada anteriormente en Dubai por el Director de Ventas de Binghatti, Abdullah Binghatti, y los principales ejecutivos de la empresa», dice la propia promotora presumiendo de la venta al carioca.

Esta inversión no solo subraya la pasión de Neymar por el lujo, sino también su interés por propiedades únicas en destinos internacionales. Conocido por su amor por los cochesde lujo, esta propiedad con un enfoque automotriz tiene un significado especial para el futbolista. Bugatti, que simboliza velocidad y exclusividad, encaja a la perfección con la imagen de Neymar como una figura de alto perfil en el deporte y en la vida social.

El mercado inmobiliario de Dubái ha sido testigo de un auge en los últimos años, atrayendo a magnates, celebridades y deportistas que buscan refugios de lujo con beneficios fiscales y una calidad de vida sin igual. Neymar se suma a esta lista de inversores de renombre, destacándose no solo por la cantidad invertida, sino por la exclusividad de su elección. La residencia es una declaración de su poder adquisitivo y su deseo de estar rodeado de lo mejor en cada aspecto de su vida.

Para Neymar, este ático no es solo una propiedad, sino un símbolo de su éxito y de su capacidad para disfrutar de las mejores cosas que el dinero puede comprar. A sus 31 años, Neymar lleva tiempo sin brillar sobre los terrenos de juego, pero demuestra habilidad excepcional para disfrutar de un estilo de vida que pocos pueden igualar. Con esta adquisición, refuerza su imagen como uno de los deportistas más carismáticos y acaudalados del mundo.