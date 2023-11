Nalbandian pone una cámara oculta para espiar a su ex novia: «Si te acuestas con alguien…»

Escándalo monumental en Argentina. La modelo Araceli Torrado ha denunciado a David Nalbandian por instalar una cámara oculta y espiar en la habitación de su ex novia. Se han publicado incluso las imágenes de cómo la modelo encuentra el aparato instalado por el ex tenista y su charla con él, en la que confiesa haberla puesto por el bien de su relación.

A raíz de lo ocurrido, Araceli Torrado denunció al famoso tenista argentino por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio. La locutora, modelo e influencer sostiene que Nalbandian, que llegó a ser el número 3 del mundo y ganó 11 títulos ATP, instaló una cámara para espiarla en su casa. Martín Olari Ugrotte, abogado de Araceli Torrado, explicó en Página 12 que su representada comenzó a ser hostigada por Nalbandian en abril de 2023 después de que ella pusiese fin a su relación de manera unilateral.

🚨 DAVID NALBANDIAN DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMENTO

– Así descubrieron la cámara de seguridad instalada en el departamento de su exnovia

– El tenista admitió el hecho en un audio

📲 Escuchalo acá:https://t.co/fhik9zuTWP pic.twitter.com/ybqwYfyXyp — Vía Szeta (@mauroszeta) November 22, 2023

El letrado argumenta que Nalbandian empezó a llamar de forma insistente a Araceli Torrado y a pedirle al encargado de seguridad del edificio donde ella vivía las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, la causa, por falta de pruebas, fue archivada en primera y segunda instancia por el Ministerio Público Fiscal.

«Para nosotros los hechos están probados. En la denuncia penal habíamos pedido medidas de prueba y medidas de protección», explicó Martín Olari Ugrotte en La Nación. Araceli Torrado, conocida también por mantener una relación hasta 2021 con el famoso futbolista Verón, descubrió una cámara escondida en su habitación al percatarse de un brillo inusual tras una rejilla de ventilación.

La cámara, que apuntaba a la cama y fue desinstalada por el hermano de la modelo, estaba conectada a internet que enviaba imágenes a un teléfono móvil. El noviazgo entre David Nalbandian y Araceli Torrado se hizo oficial en febrero de 2023, tras romper el tenista con Victoria Bosch, con la que mantuvo una relación durante 22 años. En unos audios publicados en C5N se escucha a ella pidiéndole explicaciones a su Nalbandián: «Yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer. Sería mejor que me lo reconocieras porque fijate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona».

La excusa de Nalbandián ha sido muy comentada en la prensa argentina: «Lo que estoy preocupado es estar bien con vos, quiero encontrarle la vuelta para hacerlo… ¿Quieres que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada. Si te acuestas con alguien o no te acuestas con alguien, lo podés hacer ahí, afuera, en cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. No es por eso».