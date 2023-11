Nadie dudaba de Marc Márquez

Marc Márquez no defraudó y fue uno de los más rápidos en su primera toma de contacto con la Ducati en Valencia. Se había generado mucha expectación en torno a este momento, si sería capaz de rodar rápido con la Ducati o le costaría un poco, y el ilerdense no falló y se adaptó a la nueva moto enseguida. Esto no sorprendió a los pilotos de la parrilla, ya que ninguno dudaba de que Márquez iría rápido con la Ducati desde el inicio.

De hecho, hace un mes, cuando se anunció el fichaje del ocho veces campeón del mundo por el equipo Gresini, Pecco Bagnaia, vigente bicampeón del mundo de MotoGP, aseguró que el de Cervera lideraría el test de Valencia: «Pienso que el primer test será en Valencia, y creo que él liderará», dijo el 12 de octubre de 2024. Y no se ha quedado muy lejos.

Marc Márquez era el tema del día, y cuando le preguntaron al 1 por el resultado del ex de Honda recordó sus palabras de hace un mes. «No he visto nada. Cuando anunciaron que venía a Ducati dije que sería primero en el test y no me equivoqué tanto, porque acabó cuarto. Pero creo que se divertirá con nuestra moto», comentó el italiano. Quartararo, por su parte, reconoció que le sorprendió lo que hizo el de Gresini y aseguró que «va a dar mucha caña el año que viene».

«No me sorprende» era la frase que repetían una y otra vez los pilotos a los que se les preguntaba por el tiempazo que hizo Márquez con la Ducati en su primer día. Otro de los pilotos Ducati, y actual subcampeón del mundo, Jorge Martín, siguió de cerca su actuación y tampoco le pilló de imprevisto: «Ha ido muy rápido, no ha impresionado a nadie porque todos lo esperábamos». «Es un reto y una motivación poder batirme con uno de los mejores de la historia», agregó Martinator.

Rendidos a Marc Márquez

Algunos como Joan Mir creen que Marc no ha enseñado todas sus cartas y que podría tener algo guardado para el futuro: «A mí no me ha sorprendido tampoco, porque ha cogido una moto que ya estaba completamente evolucionada y nadie duda del talento y la velocidad que tiene Marc para ser rápido. No creo que haya enseñado todas las cartas», aseguró el campeón del mundo de 2020.

Maverick Viñales, por su parte, al ser preguntado en DAZN por si le había sorprendido lo que hizo Márquez con la Ducati fue muy claro: «No, claro que no, lleva la mejor moto y es uno de los mejores pilotos sino el mejor. No me sorprende para nada, ya lo sabía», comenzó diciendo para luego añadir con una leve sonrisa que «lo que me gusta es que va a poner nerviosos a los demás».

En última instancia, el recién ascendido a la categoría reina, Pedro Acosta afirmó: «Lo de que Márquez iba a ir bien en Ducati, creo que era un secreto a voces más que una incógnita. Para mí no era una incógnita. Sabemos quién es Marc Márquez y todo lo que ha hecho en los últimos 10, 11 ó 12 años. No puedes esconder eso. No puedes esconder la persona que tú llevas dentro. Me ha alegrado verle de nuevo arriba, porque el chaval no se merecía todo lo malo que le estaba pasando».