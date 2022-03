Daniil Medvedev estrena su condición de número uno del ranking ATP, en un lunes histórico para el tenis masculino. 921 semanas después, un tenista no llamado Nadal, Djokovic, Federer o Murray copa la primer posición en la clasificación, pero la progresión meteórica del propio Rafa Nadal en un 2022 perfecto hace que la posesión del uno pueda durarle mucho menos de lo que deseara al ruso. Medvedev, aunque perderá momentáneamente el 14 de marzo su corona –en favor de Djokovic al ceder los puntos de Marsella–, apunta a ser el dominador de los próximos meses… si Rafa no lo evita a partir del Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal ha sumado, en apenas dos meses de competición y con tres torneos disputados, un pleno traducido en 2.750 puntos. El resultado tiene su procedencia de los títulos cosechados en Melbourne –Summer Set 250 y Open de Australia– y el reciente de Acapulco, en el que precisamente derrotó al flamante número uno Medvedev en su primer día, virtual, en lo más alto.

Rafa es otro de los nombres propios en la reestructuración semanal del ranking ATP y ya está en cuarta posición, por delante de Tsitsipas y sólo por detrás de Zverev, Djokovic y Medvedev, a los que tendrá a tiro durante el año con el paso de los torneos y la llegada de una gira de tierra en la que, si bien defiende gran cantidad de puntos, resultará clave para gestionar la segunda mitad de temporada, donde no pudo competir en 2021 y, por ende, entra limpio para sumar todo lo cosechado.

Las declaraciones de Nadal, sin embargo, van en dirección contraria a su rendimiento en 2022. Mientras su tenis le lleva a apuntar directamente al número uno, el manacorense aseguró lo contrario a los medios. «La época de luchar por el numero 1 pasó para mí. Los problemas físicos me privaron de acabar alguna vez más de número 1», relataba, ya en pasado. «Mis objetivos son otros y no lo voy a perseguir porque sería un error perseguirlo», completaba, dejando caer que no haría un calendario diferente para ganar más puntos, pero dejándose por el camino que su efectividad, en estos momentos del 100%, le lanza como candidato principal junto con Djokovic y el líder actual Medvedev.

Montecarlo, la primera oportunidad

La primera oportunidad de Nadal de hacerse con el número uno podría llegar en el Masters 1000 de Montecarlo, siempre y cuando el manacorense gane previamente Indian Wells, torneo también de categoría Masters 1000, y Novak Djokovic, como parece, no juegue ninguno de los torneos próximos hasta Belgrado.

Teniendo en cuenta que Rafa apunta a no jugar en Miami, necesitaría 2000 puntos para aspirar a lo más alto de la clasificación, y también que Daniil Medvedev haga 325 puntos o menos entre los tres campeonatos mencionados anteriormente. Ello deja con posibilidades remotas a Nadal, ya que el ruso será favorito tanto en Indian Wells como en Miami siempre y cuando no medie una sanción de la ATP por pertenecer a Rusia. Zverev, otro aspirante, lo tendría más complicado y debería hacer menos de 1420 puntos en el tridente de Masters.

Sin embargo, el escenario más realista para Nadal puede llegar en la segunda mitad de la temporada, ya que una vez pasado Roland Garros no defiende puntos, lo que le permitirá hacer buena toda la cosecha de los torneos previos y a partir de ahí, regresar si mantiene un nivel notable al número uno con el que ya finalizó los años 2008, 2010, 2013, 2017 y 2019.