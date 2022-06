Nadal vuelve a la normalidad

Rafael Nadal está contento, satisfecho y preparado para volver, tres años después, a Wimbledon. El tratamiento de radiofrecuencia pulsada al que se somete el tenista balear desde que acabara Roland Garros está dando sus frutos y permitirá, salvo sorpresa, que Rafa compita por el tercer Grand Slam de la temporada en el All England Club, regresando a una normalidad que las lesiones –y la pandemia– habían obligado a aparcar en los últimos tiempos.

En una de las ruedas de prensa más esperadas de los últimos tiempos, Nadal confirmó que su intención es acudir a Wimbledon, donde no juega desde 2019 y un lugar al que tiene muchas ganas de volver. Rafa es consciente, como ha resaltado en varias ocasiones, de que su tiempo como profesional se acaba y el All England Club siempre ha sido un lugar especial al que regresar si estaba en condiciones de competir con todo. Aun con la incógnita de cómo seguirá respondiendo su maltrecho pie, con el tratamiento por buen camino y su rendimiento de sobra respaldado por el número uno de la Race 2022, Nadal sabe que esta puede ser una buena oportunidad para luchar por su tercer título.

«Mi intención es intentar jugar Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y si viajo es porque tengo intención de jugar», contaba Nadal a los medios de comunicación, que previamente habían comprobado en un entrenamiento con Feliciano López sobre la hierba del Mallorca Championship que el estado del manacorí es el indicado. «Hace tres años que no juego en Londres y me hace ilusión», confirmaba el protagonista.

Más allá de la participación en Wimbledon, la previsión más cortoplacista de cuantas deslizó Nadal, la gran noticia en torno al regreso del vigente campeón del Open de Australia y de Roland Garros reside en su regreso a la normalidad en sus planes de cara a los próximos meses. Igual que hiciera en 2019, Rafa se probará en el torneo de exhibición de Hurlingham, en el que coincidirá con tenistas de la talla de Carlos Alcaraz, Casper Ruud y un Novak Djokovic que igual que Nadal, confirmó su presencia en la cita este viernes.

El viejo plan de Nadal

Nadal ha seguido una hoja de ruta en su preparación para Wimbledon que venía utilizando en el pasado, y en la que renuncia a participar en torneos oficiales, caso de Halle o Queen’s –en los que sí estuvo en otras etapas de su carrera– en pos de llegar fresco a la competición del All England Club. Este es el viso de la nueva normalidad de Rafa una vez confirmadas las buenas noticias con su pie izquierdo.

Sin embargo, este no será el único regreso a los clásicos para Nadal en el calendario. Rafa desveló lo que tiene pensado hacer una vez finalice Wimbledon y participará en el Masters 1000 de Canadá, la Rogers Cup celebrada en Toronto, un torneo en el que se condecoró como campeón en 2018 y 2019… donde fue su única prueba antes del US Open, cuatro objetivo principal de la temporada del español. Por tanto, Nadal, renunciará al Masters 1000 de Cincinnati, donde no juega desde 2017.

«En los últimos años solo he jugado un torneo en Estados Unidos antes del US Open. Me ha funcionado bien normalmente y no soy partidario de cambiar cosas que funcionan bien», explicó en rueda de prensa un Nadal aliviado por espantar, al menos momentáneamente, los rumores y sensaciones de cercanía de su retirada y que podrá afrontar con garantías un calendario diseñado a conciencia para seguir triunfando en los grandes eventos.