Así queda el palmarés de Roland Garros tras una nueva victoria de Nadal

Rafa Nadal conquistó su decimocuarto Roland Garros tras superar al noruego Casper Ruud en la gran final. El mallorquín agranda así su leyenda sobre la tierra de París y vuelve a escribir su nombre en la historia del torneo.

El idilio de Nadal con la tierra de París comenzó en 2005 ante el argentino Mariano Puerta, donde tras perder el primer set, el español dio la vuelta al partido y acabo ganando su primer Grand Slam. Un año después, en 2006, batió a Roger Federer (1-6, 6-1, 6-4 y 7-6), dando comienzo una bonita batalla entre ambos que continúa hasta hoy en día. Justamente contra el jugador de Basilea, levantó la Copa de los Mosqueteros en 2007 y 2008, sumando su cuarto título consecutivo en París.

El de Manacor lo volvió a intentar de nuevo, pero en 2009 fue Roger Federer quien se coronó como campeón de Roland Garros. Un año después, Rafa volvió a levantar el título, al igual que lo hizo en 2011, 2012, 2013 y 2014. En todas estas finales, solo cedió un set ante Federer en 2011 y Djokovic en 2012.

Otro suizo, en este caso Wawrinka, ganó en 2015 y Djokovic en 2016, pero Nadal volvió con más fuerza que nunca y en 2017, 2018, 2019 y 2020 volvió a escuchar su nombre por la megafonía de la Philippe Chatrier cuando el speaker nombraba al campeón del Grand Slam. El año pasado le apeó del camino al título Djokovic, pero esta temporada Nadal se cobró la revancha superándole en cuartos de final dando un auténtico recital de tenis.

Detrás de Rafa en cuanto a títulos conquistados en París, está el francés Max Decugis con ocho trofeos, Björn Bjorg con seis, Henri Cochet con cinco, André Vacherot y Paul Aymé con cuatro, Maurice Germot, René Lacoste, Mats Wilander e Ivan Lendl con tres y con dos se encuentran Novak Djokovic, Rod Laver y el español Sergi Bruguera. Solamente tiene una Copa de los Mosqueteros Roger Federer.

El palmarés de Roland Garros

2022 Rafael Nadal

2021 Novak Djokovic

2020 Rafael Nadal

2019 Rafael Nadal

2018 Rafael Nadal

2017 Rafael Nadal

2016 Novak Djokovic

2015 S. Wawrinka

2014 Rafael Nadal

2013 Rafael Nadal

2012 Rafael Nadal

2011 Rafael Nadal

2010 Rafael Nadal

2009 Roger Federer

2008 Rafael Nadal

2007 Rafael Nadal

2006 Rafael Nadal

2005 Rafael Nadal

2004 G. Gaudio

2003 J. C. Ferrero

2002 A. Costa

2001 G. Kuerten

2000 G. Kuerten

1999 A. Agassi

1998 Carlos Moya

1997 G. Kuerten

1996 Y. Kafelnikov

1995 T. Muster

1994 Sergi Bruguera

1993 Sergi Bruguera

1992 J. Courier

1991 J. Courier

1990 A. Gómez

1989 M. Chang

1988 M. Wilander

1987 I. Lendl

1986 I. Lendl

1985 M. Wilander

1984 I. Lendl

1983 Y. Noah

1982 M. Wilander

1981 B. Borg

1980 B. Borg

1979 B. Borg

1978 B. Borg

1977 G. Vilas

1976 A. Panatta

1975 B. Borg

1974 B. Borg

1973 I. Nastase

1972 Andrés Gimeno

1971 J. Kodes

1970 J. Kodes

1969 R. Laver

1968 K. Rosewall

1967 R. Emerson

1966 T. Roche

1965 F. Stolle

1964 Manolo Santana

1963 R. Emerson

1962 R. Laver

1961 Manolo Santana

1960 N. Pietrangeli

1959 N. Pietrangeli

1958 M. Rose

1957 S. Davidson

1956 L. Hoad

1955 T. Trabert

1954 T. Trabert

1953 K. Rosewall

1952 J. Drobny

1951 J. Drobny

1950 B. Patty

1949 F. Parker

1948 F. Parker

1947 J. Asboth

1946 M. Bernard

1940-1945

No se disputó por la II Guerra Mundial

No se disputó por la II Guerra Mundial

1939 W. McNeill

1938 D. Budge

1937 H. Henkel

1936 G. Von Cramm

1935 F.Perry

1934 G. Von Cramm

1933 J.Crawford

1932 H. Cochet

1931 J. Borotra

1930 H. Cochet

1929 R. Lacoste

1928 H. Cochet

1927 R. Lacoste

1926 H. Cochete

1925 R. Lacoste

1924 Jean Borotra

1923 François Blanchy

1922 Henri Cochet

1921 Jean Samazeuilh

1920 André Gobert