Nadal: «Prefiero perder la final y tener un pie nuevo para ser feliz»

Rafael Nadal atendió a los medios en la rueda de prensa posterior a su victoria ante Alexander Zverev en semifinales de Roland Garros. El tenista español dio valor a la clasificación a una nueva final en París y lamentó la lesión que obligó a la retirada de su rival. Asimismo, Rafa analizó el estado de su pie y afirmó que preferiría «perder la final y tener un pie nuevo» para su día a día.

«Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante», afirmó, con sinceridad, Nadal. «Yo tengo una vida por delate y me gustaría jugar con mis amigos deporte amateur y esto ahora mismo es una incógnita», completaba el tenista balear, que luchará por la Decimocuarta en Roland Garros tras su pase a la final.

Nadal analizó una victoria agridulce y mandó ánimos a Zverev, lesionado y obligado por ello a retirarse en el final del segundo set. «Es un sueño estar en la final, pero no quería estar de esta manera. Soy humano y lo siento por él».

El encuentro de semifinales tuvo que disputarse bajo techo, algo que no favoreció el juego de Nadal. «Han sido las condiciones más lentas porque estaba muy húmedo. Además era difícil crear efectos en la bola. Ha sido un milagro el primer set que he ganado, pero he estado todo el tiempo luchando. He sufrido con la humedad, pero creo que él también», comentó Rafa al término del encuentro.

«He hecho todo para darme una oportunidad de estar donde estoy y de estar en la final de Roland Garros. Es un sueño hecho realidad que vale todos los sacrificios», añadió Rafa, más que satisfecho con su rendimiento en el segundo Grand Slam de la temporada. «Estar en una final es increíble y un éxito importante. Significa muchísimo estar en la final», añadió el campeón de 21 grandes.

Para finalizar, «Hay que ser realistas y asumo mis limitaciones actuales. Llevo tres meses que no he entrenado para aguantar según que cosas. Me he mantenido en el partido cómo he podido, pero es cierto que estaba en mejor posición al final del set. Tenía más energía que durante un rato, que se me había ido».