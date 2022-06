¿Estarán Rafa Nadal, Djokovic, Federer y Alcaraz en Wimbledon?

Uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo está a punto de arrancar. Wimbledon 2022 llega este año de una forma un tanto especial, pero la hierba londinense es un clásico y una leyenda del circuito de la ATP, por lo que se espera un derroche de calidad y de esfuerzo en los mejores tenistas de la actualidad para ganar este Grand Slam y coronarse en este campeonato tan prestigioso que se celebra en Inglaterra.

A pesar de que no se repartirán puntos por el veto a los tenistas rusos el torneo continuará siendo muy disputado y emocionante en cada uno de sus partidos. Daniil Medvedev, por ejemplo, no podrá estar en Wimbledon 2022, pero los que sí que podrán participar finalmente son los deportistas que no se hayan vacunado.

De esta forma, ya los tenistas se han ido apuntando a Wimbledon 2022 a excepción de los rusos, que no pueden participar. Por ejemplo encontramos a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, entre otros muchos, inscritos en el mítico torneo londinense, pero el hecho de estar apuntados no implican que vayan a jugarlo.

Comenzando con los españoles, el flamante campeón de Roland Garros, Rafa Nadal, podrá estar en Wimbledon 2022 dependiendo del progreso de tratamiento que se está dando a su pie. Por su parte, Carlos Alcaraz sí que estará en las pistas inglesas y tratará de buscar su primer Grand Slam, aunque sabe que será muy difícil debido a la competitividad que existirá en Londres.

Novak Djokovic, que sigue sin vacunarse, sí estará en la cita. Tendría que defender el primer puesto del ranking de la ATP, pero no se repartirán puntos. Por su parte, Alexander Zverev se había inscrito, pero la lesión que sufrió en las semifinales de Roland Garros frente a Rafa Nadal le obliga a parar durante un largo período de tiempo tras la rotura de varios ligamentos de su tobillo.

Roger Federer, el rey de la hierba y señor de Wimbledon, no se ha inscrito para esta edición y se espera su reaparición en la Copa Laver y en el torneo que se disputará en su ciudad, Basilea. Será una pena de no poder disfrutar del tenista que en más ocasiones ha ganado el torneo británico.

Junto a los tenistas ya citado no faltarán otros que se están saliendo. Casper Ruud, finalista de Roland Garros hace unos días, Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berretini, Cameron Norrie, Hubert Hurkacz o Marin Cilic están en la lista de participantes. Españoles como Pablo Carreño, Roberto Bautista o Alejandro Davidovich tampoco faltarán a esta cita de Wimbledon 2022.