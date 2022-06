Rafa Nadal ya se ha sometido a la primera fase de su tratamiento de radiofrecuencia con el que espera obtener mejores resultados en su pie y poder competir en el próximo torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. El tenista balear, flamante campeón de Roland Garros, apareció con muletas y atendió a algunos seguidores que le esperaban a su regreso.

Después de conquistar su 14º Roland Garros, Rafa Nadal regresó a España con una agenda bastante apretada. El balear realizó un viaje relámpago a Barcelona para visitar la consulta de su médico de confianza, Ángel Ruiz Cotorro, para iniciar un nuevo tratamiento que permita alargar el máximo posible su carrera. Tal como explicó el propio Nadal, el tratamiento consiste en «una radiofrecuencia pulsátil en el nervio», para disminuir la sensibilidad en el pie y así sentir menos dolor.

Rafa Nadal en muletas tras completar la primera parte del tratamiento de radiofrecuencia en su pie. Los próximos días serán clave para ver si puede jugar Wimbledon.pic.twitter.com/EGM0TtNt1Z — Set Tenis (@settenisok) June 7, 2022

Las cámaras captaron la imagen de Nadal bajando del coche y haciendo uso de unas muletas, unas imágenes que siembran ciertas dudas de que pueda llegar a tiempo a la disputa de Wimbledon -del 27 de junio al 10 de julio-, aunque aún quedan días por delante para ver cómo evoluciona y si los resultados son los esperados. El balear fue recibido por algunos aficionados y aún yendo con muletas, no dudó en parar a saludar, hacerse algunas fotos e incluso firmar algún autógrafo.

Con este nuevo tratamiento, Nadal espera alargar su carrera y se mantiene cauto con sus posibilidades de llegar a tiempo para estar en Wimbledon, torneo que no disputa desde 2019 – en 2020 no se celebró por la pandemia y la última edición se la perdió por lesión-. «Si se consigue que este tratamiento funcione y me quite esa sensación de dolor de manera permanente, aunque no se solucione el problema, sí que se soluciona el poder seguir jugando, que es el objetivo ahora mismo. Vamos a ver qué sucede, pero hay que ir paso a paso y después veremos», explicó Nadal en rueda de prensa en París.