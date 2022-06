Tras conquistar Roland Garros, Rafa Nadal explicó en rueda de prensa la situación de su pie y cómo debió infiltrarse antes de cada partido durante las dos semanas en París para poder saltar a la pista. Ahora, a 20 días de Wimbledon busca un nuevo tratamiento que le permita seguir compitiendo. «Si funciona continuaré jugando, si no, será otra historia, me plantearé si estoy dispuesto a operarme», afirmó el balear. ¿En qué consiste el nuevo tratamiento de Nadal?

Rafa Nadal intenta dar con una solución a corto plazo a su pie izquierdo, una enfermedad crónica que le ha acompañado desde el inicio de su carrera y que ahora le está siendo especialmente duro de llevar. Para llegar en condiciones a Roland Garros, el balear aceptó someterse a frecuentes infiltraciones que le hicieron jugar con el pie completamente dormido. Un tratamiento que podría haberle causado otros problemas, pero que afortunadamente cumplió su función y Nadal resistió las más de 20 horas que le llevó en pista hacer realidad su 14º Roland Garros.

Ahora Nadal está en busca de una nueva situación, descartando por el momento el paso por el quirófano, que le obligaría a estar al menos media temporada fuera y que tampoco garantiza que volviera al nivel de competitividad que desea. «Eso lo tendría que hablar conmigo mismo, con calma, porque sería una decisión de vida, de saber si compensa estar medio año parado, sin seguridad de nada. Tendría que entender mejor las cosas para tomar esa decisión que ahora no estoy preparado para tomar», decía el campeón en París sobre una hipotética operación.

Objetivo: Wimbledon

A 20 días del Grand Slam londinense, la gran aspiración de Nadal es poder disputar Wimbledon, torneo que no juega desde 2019. El balear inicia esta semana con el objetivo de probar un nuevo tratamiento, a la espera de que dé resultados y le permita llegar a Londres en condiciones de competir contra los mejores. «Confío en seguir porque estoy en un momento bonito, inesperado a estas alturas de mi carrera. Es un regalo seguir jugando a esta edad. Vamos a hacer las cosas que sean razonablemente posibles para seguir», explicó Nadal.

Nadal habló sobre cómo es el nuevo tratamiento al que va a someterse para dar con una solución en el pie izquierdo y poder alargar su carrera en un momento en el que ha conquistado dos Grand Slams de manera consecutiva. «Las inyecciones en los nervios me han ido bien, ahora vamos a hacer un tratamiento que consiste en una intervención en los dos nervios. Esto es algo que me ha ido bien ya y que me quitaron el dolor en el pasado. Consiste en inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación que tengo en el pie», explicó Nadal.

«Si me ayuda a tener la sensación parecida que tengo ahora jugando, no parecida a la de ahora, porque tengo el pie totalmente dormido, tan exagerado, pero, al menos, desinhibir el nervio y quitar la sensación de dolor tan permanente que tengo, a ver si con este tratamiento podemos dejar el nervio medio dormido y tener esa sensación que sea más permanente, aunque me deje con el pie sin tanta sensibilidad», dijo Nadal, dando más detalles sobre su nuevo tratamiento.

Con el pie dormido

Nadal explicó en El Partidazo de Cope las dificultades de jugar con el pie dormido. «Se controla un poco menos pero lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, por lo que el control del pie lo tienes prácticamente completo. Al final te acostumbras y la cabeza te ayuda también a poder aislarte de eso y durante dos semanas he sido capaz de pensar en tenis y aislar los otros temas», dijo Nadal.

«No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude», aseguró el flamante campeón de Roland Garros, que ahora busca una oportunidad de seguir haciendo lo que más feliz le hace: jugar al tenis.