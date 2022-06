Nadal: «No sé qué pasará en el futuro, pero lo seguiré intentando”

Rafa Nadal habló en la tierra de la Philippe-Chatrier minutos después de alzar al cielo de París un nuevo título de Roland Garros. El español ya ha conquistado en 14 ocasiones la copa de los mosqueteros. Lo primero que hizo el balear fue felicitar a su rival por la final. «Casper, quiero felicitarte por tu gran carrera y quiero felicitar a tu equipo y tu familia», explicó.

Después, quiso dar las gracias a su equipo y su familia. “Es increíble todo lo que me ha pasado este año… Me hubiera retirado hace mucho si no llega a ser por vosotros”, explicó. También quiso corresponder el esfuerzo de todos los que trabajan en París: «Gracias a todos los que trabajan para hacer de Roland Garros el mejor torneo del mundo».

«Es muy difícil para mí describir mis sensaciones en estos momentos. Es fantástico sentirse de nuevo competitivo», aseguró. Y para finalizar, en francés explicó que «no sé lo que pasará en el futuro, pero lo seguiré intentando». “Nunca imaginé volver aquí y poder ser competitivo una vez más. Significa muchísimo para mí”, finalizó.