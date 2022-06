Nadal: «Así es imposible competir, pero estaré en Wimbledon si mi cuerpo está preparado»

Rafa Nadal se proclamó este domingo, por decimocuarta vez en su carrera deportiva, en campeón de Roland Garros, pero a su vez podría tener que parar de forma indefinida debido a la enfermedad de Müller-Weiss, la lesión crónica que le ha obligado a dormir su pie para competir, luchar y, finalmente, ganar el 22º Grand Slam de su carrera deportiva. El balear analizó su estado en rueda de prensa y pese a tratar la situación con la gravedad que corresponde, anunció que aún no ha renunciado a participar en Wimbledon.

«No he querido hablar de mi pie durante el torneo, quería centrarme en mi tenis. Hace unas semanas ni podía jugar, ni quería seguir intentándolo. Estamos buscando una solución para el pie, aquí la solución ha sido anestesiar el pie para no sentir dolor», comenzaba explicando Nadal ante los medios de comunicación en París.

La situación no puede seguir como en la actualidad y Nadal, junto a su equipo, deben encontrar la solución. «Es el momento de estudiar las posibilidades, así es imposible seguir compitiendo. Este tratamiento me ha ayudado a salvar este torneo, pero podría tener un impacto muy grave de cara al futuro. Debo preguntarme si estoy preparado para una operación».

“No puedo seguir compitiendo con el pie dormido. Estoy buscando un tratamiento que me duerma el pie sin riesgo. Será la semana que viene. Una inyección de radiofrecuencia. Si funciona, seguiré, si no, será otra historia», añadía Rafa sobre su dolencia crónica en el pie.

Nadal, sin embargo, no renuncia a Wimbledon, si bien tampoco puede asegurar su presencia en el torneo londinense, que se disputa entre el 27 de junio y el 10 de julio en el All England Club. «Estaré en Wimbledon si mi cuerpo está preparado. Me encanta el torneo, no me gustaría perdérmelo, tengo recuerdos preciosos allí. Hay que ir paso a paso, si todo funciona y me veo listo para pelear por el título, allí estaré».

«Wimbledon siempre es una prioridad para mí. Si soy capaz de competir con antiinflamatorios, entonces jugaré, pero no voy a volver a competir inyectándome anestesia. Veremos cómo evoluciona todo en las próximas semanas», añadía Rafa sobre el tercer Grand Slam del año.

Preguntado por si es el mejor tenista de la historia por sus 14 Roland Garros y 22 Grand Slam, Nadal prefiere ir más allá. «No se trata de ser el mejor de la historia, se trata de disfrutar de lo que haces y de la competición. He cumplido todos mis sueños, gané mucho más de lo que esperaba, ahora lo que busco es mantener esta pasión por el deporte, ojalá siga conmigo siempre», afirmó el campeón en París.

“Es un riesgo que no quiero seguir asumiendo. Era un tiro, he ganado, pero por supuesto mi decisión es siempre que la vida es más importante que todo lo demás. Mi carrera nunca será una prioridad por encima de mi vida y mi felicidad”, completaba Nadal, dejando clara su opinión y el camino a seguir tras conquistar Roland Garros, priorizando su recuperación.